鉅亨網編譯段智恆 2025-12-02 23:30

《路透》周二 (2 日) 援引多位知情人士消息報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將自明年開始進行年度產能評估，供 2027 年設定新配額時使用，目的是讓未來產量目標更貼近各國實際生產能力。這項安排源於周日會議達成的協議，被視為 OPEC + 多年來最棘手問題之一取得進展，有望提升後續減產協議在市場的公信力。

傳OPEC+配額大改版！明年起全面審核各國產能 (圖：REUTERS/TPG)

近年部分成員國的產能變動明顯，例如阿拉伯聯合大公國擴增產能，盼提高自身配額；部分非洲國家則因生產下降而落後既有目標。然而，降低產量目標在政治與經濟上都極具敏感性，安哥拉更因不滿配額安排，於 2024 年退出石油輸出國組織 (OPEC)。

年度審核 2026 年啟動 美商受託評估大多數成員

沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王 (Prince Abdulaziz bin Salman) 表示，周日的會議是他職涯中「最成功的一天之一」，並強調新的產能評估機制將協助穩定市場，並對願意持續投資生產能力的國家提供回報。

依計畫，產能評估將於 2026 年展開，作為 2027 年配額基準。消息人士指出，OPEC + 正準備委任美國石油顧問公司 DeGolyer and MacNaughton，負責 22 個成員國中的 19 國產能估算。該公司為達拉斯企業，曾在沙烏地阿美 2019 年 IPO 前協助審計其儲量。

不過，俄羅斯、伊朗與委內瑞拉將不由美方顧問評估。消息人士稱，這些受美國制裁的國家反對由美國企業負責相關工作，同時制裁也讓美企實際執行任務存在困難。其餘部分將由印度顧問公司在數週內接手，伊朗則選擇透過自身產量數據進行評估。

一名 OPEC + 消息人士表示：「這三個國家因內外部面臨特殊情況，我們決定展現彈性以促成協議。」

產能與實際產量落差擴大 投資不足削弱備轉能力

近年 OPEC + 在歷經長期減產後，自 2025 年起恢復增產，卻意外凸顯許多成員的產量與配額落差加大。根據 S&P Commodity Insights(Platts) 資料，10 月有 18 個具有配額的 OPEC + 成員中，有 12 國產量低於目標。俄羅斯落後幅度最大，短少 10.1 萬桶 / 日；哈薩克則比目標高出 14.4 萬桶 / 日。

OPEC + 與產業主管指出，歷經多年的投資不足，全球備轉產能 (Idle Capacity) 已逐步下降，使部分國家難以立即提升生產。此外，由於距離上一次在無配額限制下自由生產已超過五年，產能基準的準確性日益模糊，也增加制定配額的複雜度。

引入顧問審核符合 OPEC 長期依賴「次級來源」(Secondary Sources) 監測生產量的傳統，這些來源包括產業分析公司與能源媒體，如 Platts，旨在提供各方均可接受的客觀數據。