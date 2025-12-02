鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-02 19:48

綜合外媒周二 (2 日) 報導，歐洲聯盟最高法院裁定，荷蘭法院具有管轄權審理指控蘋果 (AAPL-US) 在 App Store 涉及反壟斷行為的求償案件，允許當地的集體訴訟組織代表用戶向蘋果提起損害賠償。此項裁決意味蘋果必須在荷蘭法院正式面對相關訴訟，也可能為其在歐洲引發更多類似的索賠案。

蘋果30%抽成惹禍？歐盟判：荷蘭可以告！恐現集體求償潮(圖：REUTERS/TPG)

此案由兩家基金會——Stichting Right to Consumer Justice 與 Stichting App Stores——提起，指控蘋果在 App Store 對第三方應用程式收取最高可達 30% 的佣金，屬於濫用市場支配地位，並最終讓使用者受損。基金會尋求代表受影響的 App Store 用戶提出賠償要求。

案件原先由荷蘭法院審理，但蘋果主張，相關行為並未在荷蘭發生，因此當地法院無管轄權。荷蘭法院遂將問題提交給位於盧森堡的歐盟法院 (CJEU) 尋求指引。

歐盟法院周二作出裁定，全面駁回蘋果的主張。法院指出，蘋果為荷蘭市場設計專屬 App Store 版本，並以荷蘭語提供應用程式下載服務，使用者的購買行為即在該虛擬平台上完成，因此相關損害可視為「發生在荷蘭領土之內」。

法院並強調，無論用戶在購買當下身處何地，只要其 Apple ID 與荷蘭市場綁定，交易本身即可視為在該市場完成，因此荷蘭法院具備國際與區域管轄權，得審理代表性訴訟。

在歐盟法院此項裁決後，有分析指出，蘋果恐面臨更多類似的集體求償行動，特別是與 App Store 商業模式與佣金制度相關的案件。