鉅亨網編譯段智恆 2025-12-02 19:30

iPhone被要求裝政府App？蘋果霸氣說不！印度政壇炸鍋(圖：REUTERS/TPG)

印度電信部先前悄悄要求蘋果、三星與小米 (01810-HK) 等手機製造商，須在 90 天內把這款由政府開發的通訊安全 App 預載於所有新手機上，並確保用戶無法關閉其功能；供應鏈中既有的機種，也需透過軟體更新推送安裝。電信部事後才公開證實此事，強調措施旨在防堵手機遭竊、詐欺濫用等資通安全問題。

不過包括反對黨在內的多方批評指出，印度目前擁有約 7.3 億支智慧型手機，用戶若被強制裝載國家級 App，恐形同打開政府監控大門，並侵犯個人隱私。

蘋果：全球從未遵循類似指令 恐破壞 iOS 安全架構

三名知情人士向《路透》表示，蘋果無意遵從該命令，並將向印度政府表達嚴正關切，指出此類要求恐對 iOS 生態系統造成安全與隱私風險。消息人士說，蘋果一向不接受政府要求預載任何應用程式，此事「不可能例外」。

雖然印度電信部後續聲稱「Sanchar Saathi」為「自願系統」，使用者可自由啟用或刪除，但並未說明與先前機密指令要求「不可停用功能」之間的矛盾。實際上，目前用戶仍可刪除該 App，但未來是否會被限制並不明朗。

業內人士指出，蘋果也不計畫採取法律行動或公開對抗政府，而是強調技術上無法符合該要求，因其將直接削弱系統安全防護。

其他品牌如三星則仍在研議政府命令的可行性，暫未有明確回應。

印度國會爆發激烈爭論 反對黨批：政府當「老大哥」

政策曝光後，印度國會內外迅速掀起政治風暴。多名議員指控政府藉資安之名行監控之實，反對黨國大黨 (Congress) 領袖甘地 (Rahul Gandhi) 表示，將在國會提出質詢。國大黨高層 KC Venugopal 更在社群平台 X 上怒批：「老大哥不能監視人民。」

印度政府則辯稱，該 App 能協助追查遭竊手機、識別遭偽造或重複使用的 IMEI 碼，以遏止詐騙與市場濫用。電信部強調，印度二手機市場規模龐大，近期也確實出現大量黑名單手機遭轉售的案例。