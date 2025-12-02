鉅亨網編譯段智恆 2025-12-02 00:50

《彭博》周一 (12/1) 報導，美國公債在 12 月開局承壓，因企業債供給大量回歸，加上日本公債殖利率跳升帶動全球債市同步下挫。美國感恩節假期後交易恢復正常，市場重回流動性充足的狀態，使新一波企業籌資集中湧入，推升美債殖利率走高。

美債被「雙重打擊」！企業債大爆發＋日債飆升全壓上來(圖：REUTERS/TPG)

美國 10 年期公債殖利率盤中一度上升 7 個基點至 4.09%，短天期殖利率也至少上漲 4 個基點。默沙東 (默克 / Merck)(MRK-US) 宣布啟動一筆包含 20 年、30 年與 40 年期在內的八部位企業債發行，成為推動殖利率上行的主要供給來源之一。

包括默沙東在內，市場周一已有約六家企業啟動投資級債籌資，為近一周來首見，並為市場預期的 12 月約 400 億美元供給潮正式揭開序幕，其中約半數預估將在本周完成。強健的籌資環境也讓今年截至 11 月底的投資級企業債供給累計達 1.55 兆美元。

美債賣壓同時受到日本債市波動的外溢效應影響。日本 10 年期公債殖利率因市場押注日銀 (BOJ) 本月可能升息而跳升至 2008 年以來高點，兩年期公債殖利率則升破 1%，為 17 年來首見。日銀總裁植田和男近期強調將「適時評估升息利弊」，使市場將日銀 12 月 19 日升息機率從一周前的不足 25% 迅速調高至約 80%。

日本是全球主要資金來源之一，利率上升可能促使日本投資人更多留在本土公債市場，而非持續跨境配置至美債等高收益資產，導致全球資金流向出現調整壓力。美債交易員因此對日銀政策動向尤其敏感。

美國公債殖利率近期圍繞 4% 波動，反映市場對聯準會 (Fed) 可能降息的押注。上周 Fed 紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，短期內有降息空間，帶動 10 年期殖利率曾短暫跌破 4%。

市場目前押注 Fed 下周降息的機率達 80%，這將是今年第三度降息。投資人也關注美國總統川普最新表態，他已選定下一任 Fed 主席人選，據悉白宮國家經濟委員會 (NEC) 主任哈塞特 (Kevin Hassett) 為呼聲最高的接班者。