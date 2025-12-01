〈美股早盤〉主要指數12月開局走弱 比特幣續跌拖累風險情緒

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-01 22:41

截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌逾 210 點或近 0.9%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 1.2%。

全球股市與債市周一在 12 月開局走弱，因加密貨幣再度大跌，加上日銀釋出升息訊號，市場情緒明顯承壓。美國主要科技股與加密相關個股同步走低，投資人持續關注本周多項關鍵經濟數據與聯準會 (Fed) 官員談話。

日債市場同樣劇烈波動，日本 2 年期公債殖利率觸及 2008 年來新高，因日銀總裁植田和男再度釋出可能升息的明確訊號，推升全球公債殖利率同步走揚，美國 10 年期公債殖利率上升 4 個基點至 4.05%。匯市方面，日元領漲主要貨幣，美元走貶至 10 月以來低點。

標普 500 指數在 11 月擺脫波動、連續第七個月上揚，但進入 12 月前，投資人正等待一系列數據以研判 Fed 下次利率決策動向。市場同時關注 Fed 領導階層變動，因美國總統川普日前表示已選定接替主席鮑爾的接班人選。

Saxo Banque France 交易主管 Andrea Tueni 表示：「多數投資人仍在等待本周的宏觀數據，傳統的耶誕行情前市場通常會先觀望。比特幣的下跌與日銀的發言都在拖累市場情緒。」

日銀升息機率升至八成 全球流動性風險再受關注

在植田和男表態稱「日銀將視情況評估升息利弊」後，市場迅速調整預期，交易員將日銀 12 月升息機率提高至約 80%。植田並強調，任何可能的升息仍將處於極低的實質利率環境，屬於調整寬鬆程度，而非轉向緊縮。

日本長期被視為全球主要資金來源之一，因此政策正常化對市場有深遠影響。IG Paris 首席市場分析師 Alexandre Baradez 表示：「這對全球市場而言是一項結構性改變，投資人必須適應。」

油市同樣波動，因連接哈薩克油田與俄羅斯黑海港口的關鍵輸油管因攻擊受損而暫停裝載，布蘭特原油逼近每桶 63 美元。銀與銅價格則延續周五創下新高後的漲勢。

美國本周將公布多項數據，包括製造業報告、ADP 民間就業與 Fed 偏好的通膨指標。Fed 官員進入會前「噤聲期」前，鮑爾與理事鮑曼 (Michelle Bowman) 將公開發言，但不得評論經濟前景或政策。

比特幣跌勢加劇 市場情緒惡化恐難止血

比特幣下探 8.6 萬美元下方，拖累市場風險胃口。《彭博》分析指出，從「恐懼與貪婪指標」觀察，情緒面比價格本身跌得更深，顯示賣壓可能尚未結束。Markets Live 策略師 Nour Al Ali 指出，比特幣在 11 月下半月的回落與市場情緒急速惡化密切相關，並出現典型「部位激烈調整」的跡象。

Swissquote 資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 警告，12 月可能比預期更具挑戰性，「尤其對那些認為上月 5% 回檔已是『真正修正』的投資人而言」。她指出，在芝商所 FedWatch 工具顯示近九成機率押注 Fed 本月降息 1 碼 (25 個基點) 的情況下，市場可期待的鴿派支撐已有限，任何數據或央行談話恐使波動升溫。

截至台北時間周一（12/1）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.50%，至每股 176.11 美元

日本軟銀 (SoftBank) 創辦人孫正義表示，如果公司當時資金充裕，他根本不會出售輝達的全部持股，強調自己是為了籌措資金，加大投注人工智慧 (AI) 相關布局，包括對 OpenAI 的重大投資。他說：「我一點也不想賣。我只是更需要資金投入 OpenAI 和其他投資案」、「我是在哭著賣掉輝達股票的。」

新思科技 (SNPS-US) 早盤股價上漲 4.38%，至每股 436.32 美元

美國電子設計自動化 (EDA) 大廠新思科技 (Synopsys)盤前短線拉升，一度漲超 9%；消息面上，輝達以每股 414.79 美元價格投資 20 億美元買進該公司股票。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.25%，至每股 233.81 美元

亞馬遜和 Google(GOOGL-US) 將於 12 月 3 日聯合推出一項共同開發的多雲網路服務，兩家公司在聲明中表示，此舉旨在滿足市場對可靠連接日益成長的需求。根據兩家雲端服務供應商公告，新服務結合了 AWS 的 Interconnect 多雲互聯與 Google 雲端的跨雲端互聯技術，以提升網路互通性。

今日關鍵經濟數據：

