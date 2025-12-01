search icon



藥價要漲了！美英達成零關稅協議 英國新藥將一次調高25%

鉅亨網編譯段智恆

根據《路透》報導，美國周一 (12/1) 宣布與英國達成一項涵蓋藥品與醫療科技的「零關稅」協議，讓英國製藥與醫材產品可免除美方依據第 232 條所施加的部門性關稅。作為交換，英國同意提高其新藥支付價格，預計將使全國醫療保健支出中用於藥品的比例上升。

cover image of news article
藥價要漲了！美英達成零關稅協議 英國新藥將一次調高25%(圖：REUTERS/TPG)

美國貿易代表署 (USTR) 表示，英國將把其支付的新藥「淨價格」提高 25%，以促進兩國在創新藥品領域的研發投資。美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 在聲明中指出，這項成果將協助推動雙邊醫療與製藥創新。


知情人士透露，協議內容涉及調整英國政府下屬的國家健康與照護卓越研究院 (NICE) 用於評估新藥成本效益的價值框架。NICE 以「品質調整生命年」(Quality-adjusted Life Year, QALY)衡量治療所帶來的健康收益，上限標準為每獲得一年健康壽命不得超過 3 萬英鎊 (約 3.98 萬美元) 的治療成本。兩名知情人士稱，新協議將帶來重要調整，使 NICE 的評估基準能反映更高的新藥定價。

美國總統川普過去一直敦促英國及其他歐洲國家「提高對美國藥品的支付金額」，以減少美國在藥價上的國際落差。美國認為，美國藥品在海外定價偏低，使美國國內承擔較高成本。

英國製藥業長期以來批評當地市場環境偏向保守，導致投資意願受抑，其中包括倫敦上市市值最大藥廠阿斯特捷利康 (AZN-US) 在內的多家企業近年取消或延後部分投資案。業界與政府之間的一大爭議點，是英國的「自願藥品定價方案」，該制度要求製藥公司將部分銷售額返還給英國國民保健署(NHS)。

USTR 表示，依照新協議，英國已承諾將把這項返還比例在 2026 年降至 15%。目前尚未公布更多細節。


