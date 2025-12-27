川普稱在他點頭前 澤倫斯基「什麼都沒有」

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-12-27 06:04

美國總統川普表示，在他批准任何計畫之前，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy)「什麼都沒有」，此番言論出現在兩人預計本周末會面前夕。

川普稱在他點頭批准前，澤倫斯基「什麼都沒有」(圖：Reuters/TPG)

川普在《Politico》周五 (26 日) 刊出的專訪中表示，「在我批准之前，他什麼都沒有。所以我們將看看他到底擁有什麼。」

‌



儘管語氣強硬，川普仍表示，他相信即將到來的會談可能會有建設性成果。

澤倫斯基預計於周日在佛羅里達州與川普會面，雙方將討論領土問題，而這正是結束俄羅斯對烏克蘭戰爭談判中的最大障礙。

烏克蘭與美國已擬定一份經修訂的和平計畫草案，旨在結束俄羅斯對烏克蘭的戰爭，澤倫斯基並於 23 日首度向媒體公開計畫內容。