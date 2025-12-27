川普稱在他點頭前 澤倫斯基「什麼都沒有」
鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電
美國總統川普表示，在他批准任何計畫之前，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy)「什麼都沒有」，此番言論出現在兩人預計本周末會面前夕。
川普在《Politico》周五 (26 日) 刊出的專訪中表示，「在我批准之前，他什麼都沒有。所以我們將看看他到底擁有什麼。」
儘管語氣強硬，川普仍表示，他相信即將到來的會談可能會有建設性成果。
澤倫斯基預計於周日在佛羅里達州與川普會面，雙方將討論領土問題，而這正是結束俄羅斯對烏克蘭戰爭談判中的最大障礙。
烏克蘭與美國已擬定一份經修訂的和平計畫草案，旨在結束俄羅斯對烏克蘭的戰爭，澤倫斯基並於 23 日首度向媒體公開計畫內容。
目前，烏克蘭與美國在修訂後計畫中的兩項關鍵議題仍未達成共識，分別是第 12 點與第 14 點：俄軍佔領的札波羅熱 (Zaporizhzhia) 核電廠控制權，以及自 2014 年起飽受戰火摧殘的頓巴斯 (Donbas) 地區控制問題。該協議亦未提及烏克蘭加入北約的訴求。
