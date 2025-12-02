鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-02 03:00

綜合外媒報導，在比特幣持續走弱、加密資產波動加劇之際，全球最大企業比特幣持有者 Strategy 周一 (12/1) 大幅下修年度財測，並宣布設立規模 14 億美元的現金儲備，以因應優先股股息與債務利息支出。然而，此舉未能安撫市場對其可能被迫賣幣的擔憂，股價盤中一度暴跌逾 11%。

比特幣跌慘！Strategy股價跟著崩 兩年備用金救不了(圖：REUTERS/TPG)

比特幣周一再度跌破 9 萬美元，11 月單月蒸發超過 1.8 萬美元，創 2021 年中以來最深跌勢。IG Group 首席市場分析師 Chris Beauchamp 直言：「比特幣的持續走弱對 Strategy 來說簡直是場災難，股價已跌到一年新低。」

比特幣大跌重擊財測 Strategy 盈餘預估從 240 億崩至區間虧損

Strategy 表示，現預估 2025 全年淨損將落在 55 億美元虧損至 63 億美元獲利之間，遠低於 10 月預測的 240 億美元獲利。該公司先前預估是建立在「比特幣年底價格達 15 萬美元」的假設，如今則改以 8.5 萬至 11 萬美元的價格區間進行估算。

該公司並指出，其持有的比特幣規模已達 65 萬枚，相當於所有最終發行量 2,100 萬枚的約 3.1%。然而，市況疲弱使其股價表現雪上加霜，市場對於「是否會進一步賣幣」的疑慮升溫。

Strategy 執行長 Phong Le 上周在 Podcast 中曾表示，若「mNAV」——一項用以比較企業價值與比特幣資產價值的指標——跌破 1，公司可能會出售部分比特幣以因應現金需求。他坦言：「我們可以賣，也會在必要時賣，只是在情感上不希望成為那個把比特幣賣掉的公司。」

截至周一，Strategy 的 mNAV 約為 1.14，逼近市場最擔心的臨界點。

兩年備用金上線 仍難消散稀釋與賣幣壓力

面對市場疑慮，Strategy 宣布設立 14.4 億美元的備用金，用以支應未來約 21 個月的優先股股息及債務利息。該公司表示，目標是最終維持長達兩年的償付能力，以強化面對短期市場波動的防禦力。

不過有分析指出，消息發布後市場反應冷淡，公司股價盤中跌幅一度達 7.9%，創一年多來最慘。原因在於 Strategy 長期以來依賴出售普通股取得資金，用以持續購入比特幣。這種「融資買幣」模式造成股東嚴重稀釋，如今更陷入在高利率與幣價下滑的雙重壓力中。

Strategy 周一也補充，過去一周未增持比特幣後，近日再度購入 130 枚、價值 1,170 萬美元的新比特幣，仍是透過出售普通股籌資。