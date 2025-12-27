鉅亨網編譯許家華 2025-12-27 07:10

《CNBC》報導，Google (GOOGL-US) 近期悄然推出一項備受期待的新功能，讓 Gmail 用戶終於可以更換原有的 @gmail.com 電子郵件地址，同時完整保留帳戶內的資料與各項服務。這項更新被不少用戶視為「遲來的聖誕禮物」，特別是多年來一直受困於學生時代尷尬信箱名稱的使用者。

根據 Google 帳戶說明頁面的最新更新，用戶如今可直接替換現有的 Gmail 地址，而不必另行建立新帳戶。更換後，所有既有資料，包括電子郵件、訊息、照片與其他內容都將維持不變，Google 旗下的 Drive、Maps、YouTube 等服務也可正常使用。

不過，目前這項新政策僅出現在 Google 支援頁面的印地語版本，英文版本仍保留舊有說明，顯示 @gmail.com 地址「通常無法變更」。此一差異顯示，功能可能率先在印度或印地語使用市場上線。針對媒體「哪些地區將優先適用該功能」的詢問，Google 尚未回應。

Google 在印地語支援頁面中指出，這項功能將逐步推送至所有用戶，意味全球全面開放只是時間問題，但實際時程仍不明朗。依新規定，用戶在更換地址後，原本的 Gmail 地址會自動保留為別名，寄送到舊地址的郵件仍會進入同一個收件匣，原地址也可繼續用於登入各項 Google 服務。

過去，想要擁有新 Gmail 地址的用戶，往往只能重新註冊帳戶，並手動轉移資料，不僅流程繁瑣，也可能影響與第三方應用程式的整合。相較之下，新功能大幅降低更換信箱地址的技術門檻。

不過，這項政策仍設有部分限制。Google 表示，完成地址更換後的帳戶，在接下來 12 個月內將無法再次建立新的 Gmail 地址，且新選定的地址也無法刪除。用戶仍可在未來重新啟用原本的帳戶電子郵件地址。