比疫情更難撐？美國製造業11月再探低點 新訂單大跌、就業轉弱

美國製造業 11 月再度惡化，工廠活動萎縮幅度為四個月來最深，需求疲弱、新訂單下滑與關稅不確定性持續施壓。美國供應管理協會 (ISM) 周一 (12/1) 公布最新調查顯示，美國製造業已連續九個月陷入萎縮，部分業者報告庫存增加、成本上升與人力調整，反映整體產業復甦仍面臨阻力。

美國製造業 11 月再度惡化，工廠活動萎縮幅度為四個月來最深。(圖：ZeroHedge)

具體來看，11 月製造業指數降至 48.2，低於 10 月的 48.7 與市場預估的 49。該指數自去年以來多次落在 50 之下，代表製造業活動持續萎縮。ISM 調查委員會主席 Spence 表示，關稅不確定性使客戶傾向延後下單，「目前看不到足以扭轉趨勢的明確訊號」。

美國 11 月 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 47.4，前值 49.4

生產指數報 51.4，前值 48.2

僱傭指數報 44.0，前值 46.0

供應商交貨指數報 49.3，前值 54.2

存貨指數報 48.9，前值 45.8

客戶端存貨指數報 44.7，前值 43.9

價格指數報 58.5，前值 58.0

未完成訂單指數報 44.0，前值 47.9

出口訂單指數報 46.2，前值 44.5

原物料進口指數報 48.9，前值 45.4

需求疲弱拖累產業 新訂單、未完成訂單同步下滑

調查顯示，美國製造業新訂單 11 月以來最快速度下滑，未完成訂單也出現七個月來最大幅度萎縮。多家企業指出，顧客因關稅政策走向不明而採取保守下單策略，壓抑需求動能。ISM 物價指數則連五個月首次回升，顯示投入成本較去年同期增加約 8 點。

需求疲弱、新訂單下滑與關稅不確定性持續施壓。(圖：ZeroHedge)

製造業就業持續承壓，約 25% 的受訪者表示 11 月縮減員工，為 2020 年中以來最高比例。ISM 就業指數已連續十個月處於萎縮區間，企業普遍因需求前景不明而放緩招募，部分業者認為近、中期需求仍可能偏弱。

儘管需求疲弱，生產指數在 11 月反彈至四個月高點，但整體產出仍呈現不穩定。ISM 指出，11 月共有 11 個製造業領域萎縮，包括服飾、木材、紙業與紡織品等；僅四個產業呈現成長，為一年來最少，反映美國製造業整體擴張力道不足。

供應鏈方面，供應商交貨速度加快，為四個月來最快，顯示供需壓力減輕。部分製造商與客戶的庫存雖然持續下降，但速度較上月溫和。

關稅與生產成本成主要逆風 疫後庫存壓力再現

有分析指出，進口關稅的不確定性仍是製造業最大的阻力之一。聯準會 (Fed) 最新褐皮書也指出，多個地區回報關稅相關壓力仍存在。部分業者表示，關稅影響生產成本，並使供應鏈更複雜，有些企業已開始進行人力調整、調整採購策略或增加海外生產。

與此同時，標普全球 (S&P Global) 同日公布的的 11 月製造業採購經理人指數 (PMI) 顯示產出雖維持擴張，但新訂單成長顯著放緩。標普全球首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 指出，雖然生產提高，但銷售不如預期，使庫存上升速度創下 2007 年以來少見水準，顯示產業仍面臨需求端壓力。

多家企業在調查中表示，關稅、政府關門對農業及工業數據的取得造成干擾，加上海外運輸成本波動，使供應鏈比疫情期間更難預測。部分業者指出，國際貿易環境的不確定性影響長期採購與投資決策。