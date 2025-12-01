鉅亨網編譯段智恆 2025-12-01 21:40

「我哭著賣掉輝達！」軟銀孫正義爆心聲：只為加碼投資OpenAI(圖：REUTERS/TPG)

這是他首次針對 11 月外界震驚的披露進行說明。孫正義在東京舉行的 FII Priority Asia 論壇上表示，軟銀需要資金投入資料中心建設與其他 AI 專案，因此不得不出售持股。他說：「我一點也不想賣。我只是更需要資金投入 OpenAI 和其他投資案」、「我是在哭著賣掉輝達股票的。」

‌



軟銀近來大幅加碼 AI 布局，包括與鴻海合作打造名為「Stargate」的資料中心專案，收購美國晶片設計公司 Ampere Computing，以及計畫在今年底前進一步加大對 OpenAI 的投資。

針對外界認為 AI 投資可能過熱甚至形成泡沫的說法，68 歲的孫正義也直接反駁，稱這些討論者「不夠聰明」。他表示，若 AI 未來能創造相當於全球國內生產毛額 (GDP) 的十分之一，其長期收益將遠超過累計投入的數兆美元資金。他反問：「這裡哪裡有泡沫？」

該論壇是沙烏地阿拉伯大型投資峰會的延伸活動，日本首相高市早苗與多位財經閣員皆出席，反映兩國投資關係愈加緊密。孫正義的第一支願景基金 (Vision Fund) 便是由沙國公共投資基金 (PIF) 注資 450 億美元打造。