「我哭著賣掉輝達！」軟銀孫正義爆心聲：只為加碼投資OpenAI
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周一 (12/1) 報導，日本軟銀 (SoftBank) 創辦人孫正義表示，如果公司當時資金充裕，他根本不會出售輝達 (NVDA-US) 的全部持股，強調自己是為了籌措資金，加大投注人工智慧 (AI) 相關布局，包括對 OpenAI 的重大投資。
這是他首次針對 11 月外界震驚的披露進行說明。孫正義在東京舉行的 FII Priority Asia 論壇上表示，軟銀需要資金投入資料中心建設與其他 AI 專案，因此不得不出售持股。他說：「我一點也不想賣。我只是更需要資金投入 OpenAI 和其他投資案」、「我是在哭著賣掉輝達股票的。」
軟銀近來大幅加碼 AI 布局，包括與鴻海合作打造名為「Stargate」的資料中心專案，收購美國晶片設計公司 Ampere Computing，以及計畫在今年底前進一步加大對 OpenAI 的投資。
針對外界認為 AI 投資可能過熱甚至形成泡沫的說法，68 歲的孫正義也直接反駁，稱這些討論者「不夠聰明」。他表示，若 AI 未來能創造相當於全球國內生產毛額 (GDP) 的十分之一，其長期收益將遠超過累計投入的數兆美元資金。他反問：「這裡哪裡有泡沫？」
該論壇是沙烏地阿拉伯大型投資峰會的延伸活動，日本首相高市早苗與多位財經閣員皆出席，反映兩國投資關係愈加緊密。孫正義的第一支願景基金 (Vision Fund) 便是由沙國公共投資基金 (PIF) 注資 450 億美元打造。
PIF 總裁魯馬揚 (Yasir Al-Rumayyan) 在會上表示，該基金自 2017 年至 2024 年間已對日本投入約 115 億美元，預計到 2030 年底前總額將增至約 270 億美元，顯示沙國對日本科技與投資環境的長期興趣持續升溫。
