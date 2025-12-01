鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-01 23:00

綜合外媒報導，輝達 (NVDA-US) 與晶片設計軟體大廠新思科技 (Synopsys) 周一 (12/1) 宣布擴大多年合作關係，並確認輝達已以每股 414.79 美元買入新思科技普通股，投資總額達 20 億美元。雙方表示，此次入股是為了加速運算、人工智慧 (AI) 工程與多項高強度應用的共同開發。

AI聯盟再升級！輝達砸20億美元入股新思科技背後有大計(圖：REUTERS/TPG)

根據雙方聲明，這項多年期策略合作將聚焦提升新思科技多項計算密集型應用的效能、推動代理式 AI 工程 (Agentic AI Engineering)、拓展雲端服務能力，並共同制定市場推廣計畫。

輝達執行長黃仁勳表示，合作結合輝達的加速運算與 AI 能力，將重新定義工程與設計方式，使工程師能打造塑造未來的創新產品。新思科技執行長加齊 (Sassine Ghazi) 則指出，開發新一代智慧系統的複雜度與成本正快速攀升，需要在電子與物理領域更深度整合，並透過 AI 與強大運算能力加以加速。

路透報導指出，這筆投資是輝達今年多項 AI 生態系併購與合作中的最新一例。輝達今年以來已投入數十億美元資金，包括允許對 OpenAI 最高達 1000 億美元的投資方案、對英特爾 (INTC-US)5 億美元的入股，以及與多家 AI、運算與晶片設計公司建立更緊密合作關係。

新思科技是全球電子設計自動化 (EDA) 與矽智財 (Silicon Design) 領域的龍頭企業，客戶使用其工具打造晶片、AI 系統與其他高效能產品。此次擴大合作將讓新思科技能利用輝達的軟體開發工具與程式庫，優化包括晶片設計、物理驗證、分子模擬等多項應用。