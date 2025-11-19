鉅亨網編譯段智恆 2025-11-19 20:10

根據市調機構 Counterpoint Research 周三 (19 日) 發布的報告指出，輝達 (NVDA-US) 近期決定將人工智慧 (AI) 伺服器改採手機與平板常用的 LPDDR 低功耗記憶體後，恐在供應鏈掀起重大衝擊，並可能使伺服器記憶體價格在 2026 年底前翻倍。

供應鏈震撼彈！輝達改採LPDDR 伺服器記憶體價格明年底恐翻倍(圖：REUTERS/TPG)

報告指出，過去兩個月，全球電子供應鏈已面臨舊款記憶體晶片短缺，主因是各大製造商紛紛把產能轉向適用於 AI 運算的高階記憶體產品。然而，Counterpoint 警告，真正的挑戰即將浮現。

輝達為降低 AI 伺服器的耗電量，正從伺服器常用的 DDR5 記憶體轉向採用 LPDDR。這類記憶體主要應用在智慧手機與平板裝置，相對強調低功耗表現。輝達預計將在周三美股盤後公布財報。

Counterpoint 指出，AI 伺服器所需的記憶體晶片數量遠高於單支手機，若輝達全面採用 LPDDR，將在短時間內推動記憶體需求大幅增加，而產業目前的供應能力並不足以因應這種規模的轉變。

此外，三星電子、SK 海力士與美光 (MU-US) 等主要記憶體供應商，近來因專注於供應高頻寬記憶體 (HBM) 以支援 AI 加速晶片需求，已降低對舊型動態隨機存取記憶體 (DRAM) 的產量。這使原本就吃緊的低階記憶體市場風險向上蔓延，恐進一步壓縮整體供應空間。

Counterpoint 表示，輝達改採 LPDDR 代表其需求規模將等同於「一個大型手機製造商」，是供應鏈難以在短期內吸收的巨大變化。該機構預估，伺服器記憶體晶片價格將於 2026 年底前翻倍，並可能對雲端運算業者與 AI 開發商造成額外成本壓力。