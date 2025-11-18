鉅亨網編譯段智恆 2025-11-18 19:50

輝達財報倒數！選擇權押注股價恐大震7% 牽動3200億美元市值(圖：REUTERS/TPG)

根據選擇權分析公司 ORATS 的資料，期權價格目前隱含輝達股價財報後可能上漲或下跌約 7%。以輝達目前約 4.6 兆美元的市值推算，此波動幅度將寫下該公司歷來最大單日市值變動，並超越 2024 年 2 月財報後創下的 2,760 億美元市值跳升紀錄。

ORATS 數據顯示，在過去 12 次財報日中，輝達股價平均隔日波動約 7.3%。這樣的劇烈變化讓輝達成為全球投資人押注 AI 前景的關鍵指標。該公司在 AI 訓練與推論所需的圖形處理器 (GPU) 領域占據主導地位，被視為 AI 投資熱潮的核心企業。

Susquehanna 衍生性商品策略聯合主管 Chris Murphy 表示，輝達的影響已超越股價本身。「輝達是 AI 資本支出的錨點，其財報將決定我們正走向下一段擴張，還是進入消化期。」他強調，輝達約占標普 500 指數權重的 8%，AI 地位無可撼動，「它釋放出的訊號——需求、毛利率、供應鏈與投資態度——可能牽動高達 10 兆美元的相關交易。」

近日科技股因估值偏高與多頭力道放緩而回檔，AI 類股面臨投資人質疑是否已漲過頭。輝達股價今年雖仍上漲約 38%，但自 10 月創新高後已下跌約 10%。

外界也關注需求是否出現降溫。近期包括提爾 (Peter Thiel) 旗下避險基金與日本軟銀 (SoftBank) 等大型投資人減碼輝達，引發市場議論。

Glenmede 投資策略主管 Jason Pride 指出，輝達作為標普 500 的重要成分股，其財報可能帶動企業資本支出與 AI 趨勢的更廣泛市場反應。