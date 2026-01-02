鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-02 17:25

中華經濟研究院今 (2) 日公布去年 12 月台灣製造業 PMI 指數續揚 3.9 個百分點至 55.3%，不僅連續 3 個月擴張，也創 2024 年 6 月以來最快擴張速度，且製造業未來六個月展望指數 51.0%，是 4 月美國對等關稅宣告以來，首次回報樂觀。

中經院說明，製造業 PMI 創 1 年半來新高，主要是因年底新一代 AI 運算產品進入量產出貨階段，以及雲端業者 AI 客製化晶片需求暢旺，推動台灣 AI 供應鏈進入雙引擎時代。

‌



其中，PMI 五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用持續擴張，供應商交貨時間上升 (高於 50.0%)，存貨轉為擴張，而 12 月製造業 PMI 擴張速度加快，主因領先指標新增訂單和生產指數擴張速度大幅加快，分別躍升 6.7、7.7 個百分點至 57.6% 與 58.6%，其中，新增訂單指數創 2024 年 7 月以來最快擴張速度，推升未完成訂單指數中斷連續 8 個月緊縮轉為擴張。

從六大產業來看，有三大產業 PMI 呈現擴張，各產業依擴張速度排序為電子暨光學產業 (59.5%)、食品暨紡織產業 (56.3%)、交通工具產業 (53.5%)；基礎原物料產業 (48.1%)、化學暨生技醫療產業 (48.4%) 和電力暨機械設備產業 (49.4%) 則回報緊縮。

而對未來半年，仍有五大產業呈現緊縮，各產業依緊縮速度排序為交通工具產業 (38.2%)、基礎原物料產業 (40.5%)、化學暨生技醫療產業 (44.7%)、食品暨紡織產業 (45.8%) 與電力暨機械設備產業 (47.1%)，僅電子暨光學產業 (58.8%) 回報擴張。

中經院進一步說明，六大產業中權重占比最高的電子暨光學產業是推升製造業新增訂單與生產擴張加快的主要動力，新一代 AI 運算產品進入量產出貨階段，以及雲端業者 AI 客製化晶片需求躍升，推升台灣高階晶圓、載板、封裝、電源與記憶體等需求。

同時，傳統記憶體缺貨漲價潮，客戶為管控成本加速整機產品出貨，連帶推升相關電子零組件需求，使未完成訂單指數中斷連 6 個月緊縮轉為擴張，指數躍升 11.0 個百分點至 57.8%，更創 2022 年 4 月以來最快擴張速度。