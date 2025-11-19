鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-19 19:34

綜合外媒報導，荷蘭政府周三 (19 日) 宣布，已停止依《關鍵物資可用法》(Goods Availability Act)對中國企業聞泰科技 (600745-CN) 旗下的安世半導體 (Nexperia) 所施行的接管措施，結束近兩個月來與北京的激烈對峙。此舉被荷蘭政府視為「善意姿態」，亦為安世在中國工廠的晶片出口恢復鋪路，讓先前高度警戒的全球汽車製造商鬆一口氣。

全球車廠鬆口氣！荷蘭撤回安世接管命令 晶片出口露出復甦曙光(圖：REUTERS/TPG)

荷蘭經濟事務部長卡雷曼斯 (Vincent Karremans) 表示，近期與中國方面的建設性對話，使政府判斷此刻是撤回命令的「適當時機」。他並在給國會的信函中指出，北京如今「似乎已允許」歐洲及其他國家出口安世晶片，稱此為重要進展。

‌



中荷對峙降溫 安世晶片出貨傳恢復

安世半導體位於荷蘭奈梅亨市 (Nijmegen)，是歐洲最後仍具規模量產「成熟製程」晶片的製造商，產品廣泛用於汽車、消費電子與工業設備。荷蘭政府在 9 月底突然動用冷戰時期法律，取得公司重大決策否決權，理由是擔心技術在緊急狀況下「在緊急狀況下恐無法取得」。外媒指出，當時美方也曾提出安全疑慮。

北京隨後以出口限制回應，阻礙安世中國工廠對外出貨，使供應鏈迅速緊繃。由於該廣東廠區負責組裝約占公司危機前總量一半的成品晶片，多家國際車廠因而警告零件短缺風險升高。這場爭端甚至迫使部分汽車品牌提前尋找替代供應，供應鏈受到實質壓力。

有報導指出，本月稍早中荷雙方在歐盟與德國的協助下達成突破，中國同意放寬相關出口限制，使安世晶片出貨「重新流動」。卡雷曼斯表示，目前對供應恢復抱持「審慎樂觀」。

荷蘭政府表示，撤回命令後，安世仍需向政府申報產能、資產或智慧財產權轉移等事項，但監管權限已暫停。若未來供應再度受威脅，荷方仍可重新啟動干預機制。

多方斡旋促成解凍 公司治理問題仍存變數

這場跨國爭端歷經數週談判才降溫。荷蘭經濟部本周亦派遣代表團赴北京，尋求「雙方都能接受的解決方案」。根據報導，中國、荷蘭、美國與德國官員均在過程中參與協商。

除了供應問題，安世的治理狀況也受到關注。其中國母公司聞泰科技創辦人張學政曾於 10 月 7 日遭阿姆斯特丹法院停職，因公司管理層提出異議。

聞泰科技過去曾要求恢復張的職務，並牽動公司內部關於資金與控制權的爭執。目前法院裁定仍有效，荷蘭政府人士表示，這也是荷方願意撤回干預命令的因素之一。