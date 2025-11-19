輝達財報公布在即！小摩拉警報：別再盯需求了 最關鍵是「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-19 17:30

隨著輝達 (NVDA-US)將在美東時間周三 (19 日) 盤後公布第三財季財報進入倒數計時，華爾街對輝達的關注焦點正悄悄從 AI 需求強度，轉向供應鏈的實際供應能力。

小摩表示，目前 AI 算力需求「顯著超過供給」的格局不變。儘管 AI 資料中心支出熱潮已經持續兩年多，輝達的主要客戶——包括超大規模雲端服務商、新興雲端服務廠商及 AI 實驗室——仍受限於算力容量不足。

這也意味著，這輪多年資本支出成長週期尚處早期階段。在此背景下，市場討論已從「需求有多旺」轉向「能交付多少產品」，供應鏈的執行力將成為財報核心看點。

值得注意的是，供應端已釋放正面訊號。小摩指出，過去三到四個月，輝達供應鏈夥伴在 Blackwell 及 Blackwell Ultra 機架系統出貨量上展現強勁執行力，輝達第三財季產量料將季增約 50%，第四財季或將維持相近成長速度。

此外，供應鏈上游的關鍵環節也積極回應。小摩亞洲半導體團隊上調了對台積電的產能預期。報告指出，為因應來自輝達和關鍵 ASIC 供應商的超預期需求，台積電正加速擴產，預估到 2026 年第四季，相關製程的月產能 (wfpm) 將從 9.5 萬片提升至 10.5 萬片。

對投資人而言，供應鏈進展直接影響輝達業績兌現能力。小摩分析指出，財報潛在上行空間將「取決於供應鏈短期內擴大規模以匹配需求的能力」。

目前，選擇權市場對輝達財報日股價波動預期約 5.9%，跟過去兩年平均 6% 的實際波動基本持平，顯示市場對超預期行情仍有期待。

小摩在報告中也維持對輝達「增持」評等，目標價設定為 2026 年 12 月的 215 美元。