輝達財報公布在即！小摩拉警報：別再盯需求了 最關鍵是「它」
鉅亨網編譯陳韋廷
隨著輝達 (NVDA-US)將在美東時間周三 (19 日) 盤後公布第三財季財報進入倒數計時，華爾街對輝達的關注焦點正悄悄從 AI 需求強度，轉向供應鏈的實際供應能力。
根據摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US)周二 (18 日) 出具的最新研究報告指出，市場對輝達本季業績普遍樂觀，預期將再度超出預期，並上調未來財測目標，但真正決定股價能否進一步突破的關鍵，在於輝達跟合作夥伴提升產能的執行成效。
小摩表示，目前 AI 算力需求「顯著超過供給」的格局不變。儘管 AI 資料中心支出熱潮已經持續兩年多，輝達的主要客戶——包括超大規模雲端服務商、新興雲端服務廠商及 AI 實驗室——仍受限於算力容量不足。
這也意味著，這輪多年資本支出成長週期尚處早期階段。在此背景下，市場討論已從「需求有多旺」轉向「能交付多少產品」，供應鏈的執行力將成為財報核心看點。
值得注意的是，供應端已釋放正面訊號。小摩指出，過去三到四個月，輝達供應鏈夥伴在 Blackwell 及 Blackwell Ultra 機架系統出貨量上展現強勁執行力，輝達第三財季產量料將季增約 50%，第四財季或將維持相近成長速度。
此外，供應鏈上游的關鍵環節也積極回應。小摩亞洲半導體團隊上調了對台積電的產能預期。報告指出，為因應來自輝達和關鍵 ASIC 供應商的超預期需求，台積電正加速擴產，預估到 2026 年第四季，相關製程的月產能 (wfpm) 將從 9.5 萬片提升至 10.5 萬片。
對投資人而言，供應鏈進展直接影響輝達業績兌現能力。小摩分析指出，財報潛在上行空間將「取決於供應鏈短期內擴大規模以匹配需求的能力」。
目前，選擇權市場對輝達財報日股價波動預期約 5.9%，跟過去兩年平均 6% 的實際波動基本持平，顯示市場對超預期行情仍有期待。
小摩在報告中也維持對輝達「增持」評等，目標價設定為 2026 年 12 月的 215 美元。
小摩認為，若輝達財報展現「業績超預期 + 財測上調」，以及供應能力的正面言論，則有望扭轉該股近期相對半導體板塊的頹勢，推動漲幅超越歷史均值。策略師也建議投資人可透過買入輝達短期買權價差捕捉上行機會。
延伸閱讀
- 李彥宏的AI豪賭！廣告業務連6季下滑 百度Q3虧逾112億但AI創收近百億 增速迅猛成亮點
- 輝達股價戲劇性逆轉 單日市值波動3920億美元 引市場困惑
- 近3個月首見！「木頭姐」伍德旗艦基金方舟ETF增持輝達逾9萬股
- 黃仁勳與馬斯克罕見同台：暢談AI未來、人形機器人將成史上最大產業
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇