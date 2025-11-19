鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-19 22:40

美股在連跌四天後周三 (19 日) 開盤走勢趨於平盤，市場情緒轉向觀望，投資人密切等待輝達於盤後公布財報。受科技類股回檔影響，近期大盤波動加劇，而輝達作為「美股七雄」最後一檔公布業績的重量級企業，其財報與展望被視為人工智慧 (AI) 題材能否維持熱度的關鍵。

〈美股早盤〉市場屏息靜待輝達財報出爐 主要指數平盤波動(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 360 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數跌逾 130 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌逾 1.0%。

全球股市在連日下挫後周三暫時止跌，市場在輝達 (Nvidia) 盤後即將公布財報前轉為觀望。分析師表示，這份財報將成為科技股估值與 AI 投資動能的重大考驗，也可能牽動整體市場情緒。

輝達財報受矚目 市場憂心科技估值過高

標普 500 指數期貨小幅上漲 0.2%，指數有望中止自 8 月以來最長的連跌走勢。美國公債在避險買盤推動下維持強勢，美元小幅走升；比特幣跌破 92,000 美元，金價則創一周以來最大單日漲幅。

受到大型科技股回檔拖累，標普 500 指數本月已下跌逾 3%，市場普遍認為輝達財報將決定人工智慧 (AI) 題材是否仍具支撐力。根據 LSEG 數據，市場預估輝達上季營收將達 569 億美元、年增約 56%，獲利亦將大幅成長；但在科技類股估值攀高的背景下，投資人擔心任何不及預期的訊號都會引發更大波動。

多位華爾街主管也呼籲投資人提高警覺。高盛 (GS-US) 總裁 John Waldron 指出，市場技術面偏向防禦，恐有更大回調風險；Atlas Merchant Capital 創辦人 Bob Diamond 則形容近期震盪是「健康修正」。Natixis Wealth Management 投資長 Benoit Peloille 警告，本輪回檔可能進一步擴大至 10% 至 15%，並表示即便輝達財報亮眼，也不見得足以扭轉市場走勢。

輝達股價自 10 月 29 日高點回落約 12%，但今年以來仍累計上漲逾 35%。市場預期輝達的主要客戶群──包括微軟 (MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 與 Meta(META-US)──未來一年將把 AI 支出提高 34% 至 4,400 億美元。然而若 OpenAI 等大型 AI 企業縮減投資，相關預測恐面臨下修風險。

選擇權交易顯示，市場押注輝達財報公布後股價可能波動約 7%，顯示投資人普遍預期財報結果將對整體市場產生重大影響。輝達股價周三盤前上漲 1.6%。

Fed 會議紀要與就業數據備受矚目

除了輝達財報，聯準會 (Fed) 將公布的會議紀要也是市場觀望焦點。在 12 月降息預期持續降溫後，交易員目前押注本月降息機率已跌破 50%。Jefferies 首席經濟學家 Mohit Kumar 認為，紀要可能顯示決策官員對通膨黏著及就業市場走弱仍有分歧。

儘管短線降息預期不明朗，部分投資人認為整體貨幣政策仍朝寬鬆方向前進，有助支撐股市。市場預期 Fed 到明年底前至少會再降息三碼。UBS Wealth Management 法國區投資長 Claudia Panseri 表示，即使近期波動加劇，她仍將回檔視為「逢低買進的機會」。

歐洲方面，英國最新通膨數據出現七個月來首次下降，市場押注英國央行 (BOE) 可能在下月降息。英鎊小跌 0.1%，兩年期公債殖利率回落至 3.76%。

根據策略師分析，目前市場呈現「對輝達看多、對整體美股看空」的分歧情緒。選擇權部位顯示投資人預期輝達可能短線反彈，但同時為大盤進一步下跌布局風險控管。

截至台北時間周三（19 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.31%，至每股 183.73 美元

根據市調機構 Counterpoint Research 周三 發布的報告指出，輝達近期決定將人工智慧 (AI) 伺服器改採手機與平板常用的 LPDDR 低功耗記憶體後，恐在供應鏈掀起重大衝擊，並可能使伺服器記憶體價格在 2026 年底前翻倍。

目標百貨 (TGT-US) 早盤股價下跌 0.36%，至每股 88.21 美元

美國零售商目標百貨 (Target) 周三美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 11/1) 財報，在消費者減少非必要支出、通膨壓力未消，加上政府關門期間部分補助延後發放的情況下，銷售表現低於預期並調降全年獲利預估上限。

Semrush(SEMR-US) 早盤股價上漲 74.41%，至每股 11.79 美元

《華爾街日報》(WSJ) 周三 獨家報導，Adobe(ADBE-US) 正接近以約 19 億美元收購搜尋行銷軟體平台 Semrush(SEMR-US)，雙方最早可能於當天敲定協議，但談判仍有破局可能。知情人士透露，Adobe 計劃以每股 12 美元收購 Semrush，相較於該公司周二收盤價 6.76 美元，溢價約 77.5%。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月貿易收支報 - 596 億美元，預期 - 610 億美元，前值 - 783 億美元

美國亞特蘭大 Fed 第四季 GDPNow 預期 4.0%，前值 4.0%

華爾街分析：

富達國際投資組合經理 Joseph Zhang 指出，在輝達本周稍後發布備受關注的財報之前，近期全球半導體板塊的下跌很可能是暫時的。他表示，除非 AI 領域的資本支出或應用成長放緩，否則預計在此次回檔後板塊將出現反彈。Zhang 在接受采訪時表示：「目前仍處於行情的初期階段，現在過早退出還為時過早。」