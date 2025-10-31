鉅亨網編譯段智恆 2025-10-31 23:30

根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周五 (31 日) 於南韓慶州亞太經合會企業領袖峰 (APEC CEO Summit) 會後受訪時表示，他不認同外界對輝達向中國銷售先進人工智慧 (AI) 晶片的國安疑慮，強調美中科技交流有助於產業進步與市場需求平衡。他並指出，中國已具備充沛的 AI 半導體技術與製造能力，不應低估其追趕速度。

黃仁勳喊話：中國不缺AI晶片 呼籲美中科技交流勿陷對立(圖：REUTERS/TPG)

強調美中科技合作「互利共生」 盼政策回歸理性

美國以國安為由持續加大對中國的先進半導體出口限制，要求企業不得提供高運算能力的 AI 晶片。但黃仁勳表示，中國市場具有全球性影響力，既是 AI 技術最密集應用區域之一，也是眾多跨國企業供應鏈的關鍵支點。

他說：「中國市場獨特且充滿動能，無人能取代。美國服務中國市場符合美國最大利益，中國取得美國科技也同樣符合中國利益。」他直言希望決策者最終能看到科技合作的互利本質。

黃仁勳並透露，他將持續爭取輝達在中國的布局機會，樂觀看待未來需求。

川習會後討論升溫 黃仁勳稱中國已擁有大量 AI 晶片

美中領導人本周稍早會面後，輝達晶片是否應輸往中國再度成為市場焦點。美國總統川普透露，他與中國國家主席習近平討論到輝達晶片出口問題，但並未涉及最先進的 Blackwell GPU。

對於美方長期擔憂中國將軍事化使用美國晶片，黃仁勳則提出不同看法。他認為中國早已建立相對成熟的 AI 半導體供應鏈，包含自製運算晶片能力，足以支撐商業與軍事需求。

他表示：「中國有大量 AI 晶片能力。中國封鎖輝達 H20 晶片進口，本身就表明他們相信自己有足夠技術。」同時也暗示美方部分國安憂慮已與現實脫節。

不容小覷華為競爭力：『愚蠢的是低估中國』

談及輝達在中國市場的競爭對手華為，黃仁勳一方面強調輝達在 AI 加速器領域仍保持領先，但也坦言競爭嚴峻，不得掉以輕心。

他指出，華為在 5G 通信、手機、網路設備與 AI 晶片設計上展現深厚底蘊，特別是其 AI 運算平台「CloudMatrix」，展示中國技術快速躍升的軌跡。