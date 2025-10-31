鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-31 21:44

美股在震盪的 10 月尾聲再度迎來強勢反彈，「美股七雄」科技股 (Magnificent Seven) 繼續領航漲勢。市場情緒在蘋果與亞馬遜亮眼財報帶動下回溫，推升標普 500 與那斯達克指數在周五 (31 日) 開盤走高，延續今年以來由人工智慧 (AI) 熱潮推動的數十兆美元大漲行情。

〈美股早盤〉蘋果、亞馬遜帶頭衝！主要指數開高 那指一度漲逾250點(圖：REUTERS/TPG)

亞馬遜爆量飆升 蘋果營收優於預期助攻

美股期貨周五盤前走揚，亞馬遜大漲 12%，有望一口氣推升市值近 3,000 億美元。這家電商與雲端巨頭本季展現近三年來最快的雲端業務成長速度，超乎市場預期。與此同時，蘋果因假日季度展望正向與營收優於預期，同樣走勢上揚，進一步推高科技類股表現，那斯達克 100 指數期貨上漲 1.5%。

人工智慧 (AI) 龍頭輝達則宣布與多家南韓大型企業結盟，擴大全球 AI 基礎建設版圖，強化其技術領先地位。數家科技巨擘發布利多後，先前一度回檔的「美股七雄」(Magnificent Seven) 同步反彈。

儘管波動仍頻繁，美股周四重挫後已迅速回穩。策略師指出，今年股市漲勢高度依賴科技巨頭貢獻，市場也頻頻警告科技股高估值風險，但投資人情緒與資金流向仍主導股價短線波動。

Berenberg 多資產策略主管 Ulrich Urbahn 表示，美股短線走勢容易因情緒與市場消息而被放大，單日波動動輒牽動數千億美元市值，波動性已成「市場常態」。

標普 500 指數若周五收高，將締造自 2021 年 8 月以來最長的月線連漲紀錄，顯示市場已成功穿越全球貿易與地緣政治的不確定性。美股財報季目前表現亮眼，約八成已公布財報的企業優於市場預期，提供指數進一步上攻動能。

貿易風險未除 AI 領頭行情仍在延展

儘管股市回穩，全球股市漲勢出現分化。歐洲 Stoxx 600 指數下挫，進入連四黑，創 7 月以來最長連跌，亞洲市場指數月線漲幅也明顯收斂。美國公債殖利率在前兩日大幅攀升後回穩，美元則變動不大，呈現觀望態勢。

市場資金持續湧入股票，根據 EPFR 數據，美股上周吸引 72 億美元流入，全球股市一周累計流入 172 億美元，美國受惠最大。分析師認為，AI 領域的企業仍是資金集中焦點。

Ecofi 股票基金經理 Karen Georges 指出，近期股市的主要風險來自資金動能，一旦資金停滯，賣壓恐再現，「那就像黑天鵝，你永遠無法預料何時出現。」

在國際貿易方面，美國財政部長貝森特表示，預料一年後美中將重返談判。美國總統川普與中國國家主席習近平最新會晤已達成「關稅休戰」，並計畫撤回部分出口管制與貿易障礙。不過，習近平也提醒反對破壞供應鏈。

Jefferies 首席經濟學家 Mohit Kumar 警告，雖然短期局勢緩和，「全面協議仍相當遙遠」，貿易風險隨時可能捲土重來。

《彭博》策略師 Garfield Reynolds 則評論，AI 題材仍是觀察全球股市走勢的主線，「泡沫疑慮暫時退場，AI 熱潮依然蓬勃，並已超越美國市場廣泛蔓延。」

隨著科技巨頭不斷提供利多，市場聚焦於 AI 經濟效益能否持續放大，而投資情緒與資金流向仍將是決定美股短線走勢的關鍵。

截至台北時間周五（31 日）21 時許：

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤股價上漲 1.87%，至每股 1,109.36 美元

串流媒體巨擘 Netflix 據傳正積極評估收購華納兄弟探索 (WBD-US) 旗下電影與串流業務的可行性，並已聘請財務顧問接觸相關資訊。此舉可能改寫好萊塢產業版圖，也為 Netflix 進一步擴張內容版圖鋪路。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.30%，至每股 207.56 美元

輝達執行長黃仁勳周五向媒體表示，他仍希望有朝一日能向中國客戶銷售該公司最新的 Blackwell 系列人工智慧 (AI) 晶片，儘管他目前沒有任何具體計畫。黃仁勳指出，他希望未來能將 Blackwell 加速器銷往中國，但他同時證實，輝達尚未向華盛頓申請銷售 Blackwell 晶片至中國的許可證。根據美國於 2022 年首次實施的出口管制規定，這類許可證是必需的。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.10%，至每股 271.14 美元

蘋果日前公布上季 (2025 會計年度第四季) 財報，營收和獲利都超越市場預期，執行長庫克預言本季 (會計年度第四季) 將創歷年來最佳成績。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

技術分析師 Tom McClellan 發文指出，日前紐約證券交易所出現 93 個新高和 131 個新低，平均 77 個的閾值 (A+D 的 2.8%)，從而觸發了又一個「興登預堡兆」訊號。