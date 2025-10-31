search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

〈美股早盤〉蘋果、亞馬遜帶頭衝！主要指數開高 那指一度漲逾250點

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電


美股在震盪的 10 月尾聲再度迎來強勢反彈，「美股七雄」科技股 (Magnificent Seven) 繼續領航漲勢。市場情緒在蘋果與亞馬遜亮眼財報帶動下回溫，推升標普 500 與那斯達克指數在周五 (31 日) 開盤走高，延續今年以來由人工智慧 (AI) 熱潮推動的數十兆美元大漲行情。

cover image of news article
〈美股早盤〉蘋果、亞馬遜帶頭衝！主要指數開高 那指一度漲逾250點(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 0.06%，那斯達克綜合指數漲近 260 點或近 1.1%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲近 1.3%。


美國科技股再度點燃漲勢，亞馬遜 (AMZN-US) 亮眼財報帶動美股期指走高，預料標普 500 指數可望連續第六個月上漲。市場對 AI 題材的熱度支撐投資情緒，彌補前一交易日回落造成的短暫壓力。

亞馬遜爆量飆升 蘋果營收優於預期助攻

美股期貨周五盤前走揚，亞馬遜大漲 12%，有望一口氣推升市值近 3,000 億美元。這家電商與雲端巨頭本季展現近三年來最快的雲端業務成長速度，超乎市場預期。與此同時，蘋果因假日季度展望正向與營收優於預期，同樣走勢上揚，進一步推高科技類股表現，那斯達克 100 指數期貨上漲 1.5%。

人工智慧 (AI) 龍頭輝達則宣布與多家南韓大型企業結盟，擴大全球 AI 基礎建設版圖，強化其技術領先地位。數家科技巨擘發布利多後，先前一度回檔的「美股七雄」(Magnificent Seven) 同步反彈。

儘管波動仍頻繁，美股周四重挫後已迅速回穩。策略師指出，今年股市漲勢高度依賴科技巨頭貢獻，市場也頻頻警告科技股高估值風險，但投資人情緒與資金流向仍主導股價短線波動。

Berenberg 多資產策略主管 Ulrich Urbahn 表示，美股短線走勢容易因情緒與市場消息而被放大，單日波動動輒牽動數千億美元市值，波動性已成「市場常態」。

標普 500 指數若周五收高，將締造自 2021 年 8 月以來最長的月線連漲紀錄，顯示市場已成功穿越全球貿易與地緣政治的不確定性。美股財報季目前表現亮眼，約八成已公布財報的企業優於市場預期，提供指數進一步上攻動能。

貿易風險未除 AI 領頭行情仍在延展

儘管股市回穩，全球股市漲勢出現分化。歐洲 Stoxx 600 指數下挫，進入連四黑，創 7 月以來最長連跌，亞洲市場指數月線漲幅也明顯收斂。美國公債殖利率在前兩日大幅攀升後回穩，美元則變動不大，呈現觀望態勢。

市場資金持續湧入股票，根據 EPFR 數據，美股上周吸引 72 億美元流入，全球股市一周累計流入 172 億美元，美國受惠最大。分析師認為，AI 領域的企業仍是資金集中焦點。

Ecofi 股票基金經理 Karen Georges 指出，近期股市的主要風險來自資金動能，一旦資金停滯，賣壓恐再現，「那就像黑天鵝，你永遠無法預料何時出現。」

在國際貿易方面，美國財政部長貝森特表示，預料一年後美中將重返談判。美國總統川普與中國國家主席習近平最新會晤已達成「關稅休戰」，並計畫撤回部分出口管制與貿易障礙。不過，習近平也提醒反對破壞供應鏈。

Jefferies 首席經濟學家 Mohit Kumar 警告，雖然短期局勢緩和，「全面協議仍相當遙遠」，貿易風險隨時可能捲土重來。

《彭博》策略師 Garfield Reynolds 則評論，AI 題材仍是觀察全球股市走勢的主線，「泡沫疑慮暫時退場，AI 熱潮依然蓬勃，並已超越美國市場廣泛蔓延。」

隨著科技巨頭不斷提供利多，市場聚焦於 AI 經濟效益能否持續放大，而投資情緒與資金流向仍將是決定美股短線走勢的關鍵。

截至台北時間周五（31 日）21 時許：
焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤股價上漲 1.87%，至每股 1,109.36 美元

串流媒體巨擘 Netflix 據傳正積極評估收購華納兄弟探索 (WBD-US) 旗下電影與串流業務的可行性，並已聘請財務顧問接觸相關資訊。此舉可能改寫好萊塢產業版圖，也為 Netflix 進一步擴張內容版圖鋪路。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.30%，至每股 207.56 美元

輝達執行長黃仁勳周五向媒體表示，他仍希望有朝一日能向中國客戶銷售該公司最新的 Blackwell 系列人工智慧 (AI) 晶片，儘管他目前沒有任何具體計畫。黃仁勳指出，他希望未來能將 Blackwell 加速器銷往中國，但他同時證實，輝達尚未向華盛頓申請銷售 Blackwell 晶片至中國的許可證。根據美國於 2022 年首次實施的出口管制規定，這類許可證是必需的。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.10%，至每股 271.14 美元

蘋果日前公布上季 (2025 會計年度第四季) 財報，營收和獲利都超越市場預期，執行長庫克預言本季 (會計年度第四季) 將創歷年來最佳成績。

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

技術分析師 Tom McClellan 發文指出，日前紐約證券交易所出現 93 個新高和 131 個新低，平均 77 個的閾值 (A+D 的 2.8%)，從而觸發了又一個「興登預堡兆」訊號。

該訊號已經出現了 2 次，其中昨天出現了一次。當出現多個類似訊號時，其重要性往往較高。他指出，當過去 30 次「興登堡預兆」訊號被觸發時，標普 500 指數在兩個月後有 83% 的下跌機率。

文章標籤

美國經濟聯準會Fed降息通膨就業市場利率川普關稅財報季美股早盤TOP

相關行情

台股首頁我要存股
NASDAQ23829.07+1.05%
S&P 5006858.110.52%
亞馬遜247.435+11.0%
網飛1120.36+2.88%
華納兄弟探索22.075+2.10%
輝達206.765+1.91%
蘋果271.045-0.13%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty