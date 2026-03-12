鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-12 13:55

多家外媒週四 (12 日) 報導，川普的中東特使魏科夫(Steve Witkoff) 曾兩次向伊朗試探是否展開停火談判，但伊朗全部拒絕。美國總統川普週三 (11 日) 宣稱，美軍行動已「兩度摧毀」伊朗領導層，伊朗海軍已被擊潰，但未進一步說明細節。

伊朗「兩度拒絕」川普停戰提議 川普：美軍已「兩度摧毀」伊朗領導層

伊朗外長阿拉格齊 (Abbas Araghchi) 表示，即使美國單方面宣稱「戰爭勝利」，也無法結束衝突，暗示攻擊行動仍將以某種形式持續。

伊朗官員強調，若要實現停火，必須達成具有約束力的長期協議。

伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 週三表示，結束目前美國、以色列與伊朗之間衝突的唯一方式，是承認伊朗的「合法權利」，並對戰爭造成的損失進行賠償，同時建立具約束力的國際機制，以確保未來不再發生類似攻擊。

伊朗副外長加里巴巴迪 (Kazem Gharibabadi) 也指出，如果停火後數月再次出現攻擊行動，這樣的協議將毫無價值。

伊朗領導層在戰爭初期曾擔心政權安全，但隨著戰事推進，目前傾向認為應持續承受戰爭壓力，而非急於談判。

伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 也在社群平台發文表示，伊朗不會尋求停火，並警告敵方的任何行動都將遭到立即且對等的回擊。

部分分析人士指出，美國與以色列 10 日對德黑蘭發動的大規模夜間空襲，已在伊朗國內引發新的輿論變化。

中東研究所 (Middle East Institute) 資深研究員 Alex Vatanka 研判，伊朗政權整體仍認為自身有能力承受戰爭壓力，甚至可能藉此進一步鞏固統治正當性。

不過也有專家提醒，若衝突持續拖延，伊朗經濟將面臨更大壓力。

國際戰略研究所 (IISS) 分析師 Emil Hokayem 指出，目前伊朗雖然態度強硬，但資源面臨嚴峻挑戰。隨著荷姆茲海峽局勢緊張導致出口能力受限，加上鄰國對貿易合作態度保守，阿拉伯聯合大公國甚至正在評估凍結伊朗資產的可能性，伊朗經濟前景仍充滿不確定性。

美國總統川普表示，美軍行動已「兩度摧毀」伊朗領導層，並宣稱伊朗海軍已被擊潰，但未進一步說明細節。

川普：美軍已「兩度摧毀」伊朗領導層

伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 發言人稱，對中東地區美軍基地的大規模攻擊將持續進行，並強調荷姆茲海峽始終處於伊朗監控之下。革命衛隊同時表示，其海軍在荷姆茲海峽向兩艘無視警告的船隻開火並迫使其停船。

戰事外溢效應也擴散至海灣國家。

卡達國防部表示，伊朗向該國發射 9 枚彈道飛彈並伴隨無人機攻擊，防空系統成功攔截大部分目標；阿拉伯聯合大公國國防部則表示，防空系統攔截 6 枚彈道飛彈、7 枚巡弋飛彈以及 39 架無人機。沙烏地阿拉伯也宣布，在東部省份攔截並摧毀 3 架無人機。科威特則表示其防空系統成功攔截多枚飛彈。

另一方面，以色列持續擴大在黎巴嫩的軍事行動。黎巴嫩公共衛生部表示，以色列空襲黎巴嫩東部巴勒貝克地區造成至少 8 人死亡、17 人受傷。黎巴嫩真主黨則宣布向以色列北部多個軍事據點發射火箭與飛彈，稱此舉是回應以色列對貝魯特南郊的空襲。

海上局勢同樣緊張。

兩艘載有伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海遭不明攻擊並起火，25 名船員已被撤離，但火勢仍未完全撲滅。由於荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，緊張局勢已促使多家航運公司調整航線。

面對局勢升級，七大工業國集團 (G7) 領導人已開始研究護航機制，討論是否由各國海軍護送商船通過波斯灣，以確保全球能源與貨運航線安全。

聯合國安全理事會同日通過由海灣合作委員會 (GCC) 提出的決議，要求伊朗停止對海灣國家的攻擊。