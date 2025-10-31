安世半導體停供中國廠 晶片危機再席捲歐洲車廠
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周五 (31 日) 報導，荷蘭晶片製造商安世半導體 (Nexperia) 與旗下中國工廠管理層之爭持續升溫，已波及歐洲汽車供應鏈，造成德系零組件大廠削減產能，並引發歐洲與中國間供應鏈緊張情勢再度升高。
荷蘭政府接管引爆爭端 安世半導體停供中國廠晶片
總部位於荷蘭奈梅亨的安世半導體本周致函客戶表示，公司將停止向其位於中國東莞的封測與組裝廠運送晶圓。這座工廠是安世半導體全球最大生產基地之一，過去占其供應量約半數。該公司坦言，持續向該廠出貨已不具商業正當性，停供為不得已的決定。
荷蘭代理政府去年 9 月底因國安疑慮，取得對安世半導體的否決權。當局認為，中資母公司聞泰科技創辦人張學政的行動恐危及企業營運與關鍵晶片供應。張學政並於 10 月遭阿姆斯特丹法院暫停執行安世半導體執行長職務，聞泰則要求其立即復職，並否認任何技術竊取指控。
由於荷蘭的干預，北京方面先前已限制東莞廠對外出口，導致晶圓雖能運抵中國，但成品晶片無法回流海外市場。隨著安世半導體正式停供，中國端與海外端的供應鏈堵塞情況恐進一步惡化。
安世半導體向客戶說明，此舉乃因當地管理層未履行合約義務所致，待所有契約義務恢復履行後，運送才會重新啟動。公司強調正尋找替代方案，以維持全球供應穩定。
晶片缺口惡化 德國供應商減產波及福斯與 BMW
供應中斷已對歐洲車廠造成實質影響。知情人士透露，德國零組件大廠采埃孚傳動科技 (ZF Group) 正因半導體供應收緊，被迫縮減位於施韋因富特的電驅動系統工廠產能。該廠擁有約 8,000 名員工，是采埃孚全球最重要的生產基地之一，負責生產電動馬達與車輛底盤及傳動系統，為電動車與傳統燃油車核心零組件供應樞紐。
采埃孚向多家主要客戶供貨，包括福斯汽車、寶馬 (BMW)、賓士、Stellantis(STLA-US) 與福特 (F-US) 等多家車廠。知情人士指出，若晶片供應持續緊縮，車廠後續生產計畫存在不確定性。福斯日前已警告，能否達成財務目標恐取決於半導體供應是否足量。
另一家德國零組件供應商博世 (Bosch) 也在為壓力做準備，預計調整薩爾茨吉特工廠工作時程，以因應電子控制單元零件供應走弱。外界認為，德國汽車工業高度依賴成熟製程晶片，供應鏈韌性再度受到考驗。
此次事件凸顯，荷蘭與中國對安世半導體的管控與反制，引發兩地貿易與科技防線再度緊繃。歐洲汽車製造商與供應商正與客戶緊密合作，盡力維持依賴安世半導體產品的生產線運作，並同步評估替代來源，但短期內缺口仍不易彌補。
隨著爭端進一步發展，市場關注焦點將落在荷蘭政府與中國主管機關後續交涉，以及安世半導體能否儘速恢復出貨。歐洲車業恐需面對供應中斷帶來的生產變數，成熟製程晶片短缺陰影再度籠罩汽車市場。
延伸閱讀
- 供應鏈吃緊！安世晶片危機延燒 聞泰反擊荷蘭停職決定
- 馬斯克又贏了？傳SpaceX有望吃下五角大廈20億美元衛星大單
- 好萊塢新皇誕生？Netflix想吃下華納兄弟影視王國
- 好萊塢新皇誕生？Netflix想吃下華納兄弟影視王國
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇