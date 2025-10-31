還不到寬鬆時候！Fed鷹派施密德發聲談為何反對降息

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-31 22:00

美國聯準會 (Fed) 本周決議再降息 1 碼 (25 個基點)，使基準利率落至 3.75% 至 4% 區間，為兩個月內第二度降息，意在支撐逐漸降溫的就業市場。然而，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德(Jeffrey Schmid) 在決策中投下反對票，警告通膨壓力未除、經濟動能強勁，當前不宜貿然放鬆貨幣政策。

施密德在周五 (31 日) 公布的聲明中指出，他拒絕支持降息，原因在於物價漲勢仍高、需求仍強勁。「依我判斷，勞動市場大致回到平衡狀態，經濟展現持續動能，而通膨仍過高。」他強調企業持續反映成本上漲問題，醫療費用與保險支出尤其受到關注。

儘管部分官員認為，就業降溫應成為進一步放鬆政策的理由，施密德則認為，近期勞動市場的壓力多半源於科技與人口結構改變等結構性因素，並非需求疲弱所致。他寫道：「降息 1 碼對改善勞動市場壓力的效果有限，反而恐帶來更長期的通膨風險。」

美國通膨年升幅仍維持在約 3%，高於 Fed 的 2% 目標已超過四年。施密德直言，若 Fed 持續放任通膨高於目標，市場可能開始質疑央行捍衛價格穩定的決心。「一旦 2% 通膨目標受到質疑，政策調整的效果將更難控制。」

施密德認為，目前金融環境依舊相比過往偏寬鬆，貨幣政策僅屬「略為緊縮」，因此他主張政策應更堅定地抑制需求，以紓緩物價壓力。他補充指出，若在經濟仍具韌性時提前放鬆，可能重新引發上行通膨動能。

這是施密德自去年加入聯邦公開市場委員會 (FOMC) 以來的首次異議。他今年首次擔任決策投票權，立場一貫偏向對通膨更為敏感的鷹派路線。另一位反對者為 Fed 理事米蘭(Stephen Miran)，但他的理由相反——他希望降息幅度更大。

近期官方數據因政府關門而中斷，但包括個人消費支出 (PCE) 在內的物價指標顯示通膨仍在約 2.8% 的年率附近爬升。施密德提醒，通膨已擴散至商品與服務多個領域，不能掉以輕心。

Fed 主席鮑爾本周也表示，12 月是否再降息仍未定案。市場普遍預期，接下來政策道路將取決於通膨能否持續下降，以及經濟與勞動市場是否仍保持韌性。