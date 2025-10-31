鉅亨網編譯段智恆 2025-10-31 22:50

美國聯準會 (Fed) 本周再度小幅降息一碼 (25 個基點) 如市場預期，市場觀察人士分析，華爾街真正聚焦的焦點並非利率調整，而是 Fed 宣布將於 12 月 1 日前結束縮減資產負債表 (Quantitative Tightening, QT / 量化緊縮) 計畫。多位策略師認為，此舉象徵貨幣政策工具重新往同一方向發力，有助於提升金融市場流動性並緩和借貸成本。

降息退居配角？Fed終止縮表才是市場真正焦點(圖：REUTERS/TPG)

降息如預期 終止縮表成政策轉向關鍵

Fed 官員一直關注就業市場降溫與景氣放緩風險。美國政府因關門停止發布部分官方數據，但芝加哥聯準銀行「即時失業率預估」(Real-Time Unemployment Rate Forecast) 顯示，10 月失業率可能升至 4.4%，創 2021 年 10 月以來新高。該水準長期被視為接近充分就業邊緣，使決策者決定適時加大支撐力道。

芝加哥聯準銀行「即時失業率預估」顯示，10 月失業率可能升至 4.4%，創 2021 年 10 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

市場分析指出，過去降息同時縮表使政策呈現「一手踩油門、一手踩煞車」。終止縮表則消除互相抵銷狀態，政策訊號更為明確，有望帶動公債需求回升並壓低短端殖利率，改善金融環境與風險偏好。

縮表是什麼？與金融環境變化息息相關

縮表是 Fed 停止回購到期債券，讓資產負債表自然縮減，使市場流動性下降的一種方式。新冠疫情期間，為避免經濟急凍，Fed 大規模買入公債與抵押房貸證券 (MBS)，資產負債表自 2020 年 2 月約 4.2 兆美元，膨脹至 2022 年 4 月約 9 兆美元。隨後為對抗通膨，Fed 同步啟動升息與縮表，目前資產規模回到約 6.6 兆美元。

Fed 同步啟動升息與縮表，目前資產規模回到約 6.6 兆美元。(圖：ZeroHedge)

債市人士表示，大買家退場使債券價格承壓、殖利率上升；企業、政府、消費者資金成本也隨之攀升。此時若 Fed 持續降息卻仍縮表，政策力道將產生矛盾，因此終止縮表被視為貨幣環境轉守為攻的訊號。

擔憂流動性壓力 國內市場需求轉為主導

近期 Fed 官員多次提醒需留意市場資金緊俏。包括理事華勒 (Christopher Waller) 在內的政策官員均指出，若繼續縮表，銀行體系準備金恐回落至不安全水準，使短期融資利率偏離政策目標，影響金融穩定。

與此同時，美國就業明顯降溫。市場普遍關注 Fed 在抑制通膨與維持就業之間的平衡，以避免政策施力過度。分析人士認為，停止縮表釋出更積極支持經濟的訊號。

改買短天期公債 支持借貸活動改善

Fed 表示，未來到期的 MBS 與機構債務所得將再投入短天期美國公債 (T-bills)，提高政策調節彈性，也更能精準管理市場流動性。

短天期公債殖利率是整體融資成本的重要指標。殖利率走低，有助降低企業與家庭借貸利率，包括企業發債、車貸、信用貸款等，使資金更順暢流入實體經濟。

市場解讀，政策轉向將支持國內需求與企業投資，有助景氣回穩。

股市看多情緒升溫 後續仍須觀察通膨路徑

華爾街預期，市場流動性改善可望支撐標普 500 等主要股指後市表現，科技股亦受益於較寬鬆的借貸環境。不過策略師提醒，能否延續漲勢仍取決於通膨回落與後續經濟數據。