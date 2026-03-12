聯合國安理會通過決議 強烈譴責伊朗 中俄棄權

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-12 09:59

聯合國安理會周三（11 日）以 13 票贊成、2 票棄權的表決結果通過一份決議草案，決議強烈譴責伊朗針對其鄰國的襲擊，要求伊朗立即停止攻擊，並確保商船航行自由。中國和俄羅斯投棄權票。

聯合國安理會通過決議，強烈譴責伊朗。（圖：Shutterstock）

該決議草案由巴林代表海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員和約旦起草。聯合國安理會稱，堅決支持巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、阿聯和約旦的領土完整、主權和政治獨立。

聯合國安理會強烈譴責伊朗針對這些國家領土的「令人震驚的襲擊」，認定此種行為違反國際法，對國際和平與安全構成嚴重威脅。

聯合國安理會要求伊朗立即停止針對這些鄰國的一切襲擊、挑釁和威脅。

聯合國安理會決議促請伊朗充分履行國際法、包括國際人道法規定的義務，特別是有關武裝衝突中保護平民和民用物體的義務。

聯合國安理會表示，必須尊重商船和貨船根據國際法行使航行權利和自由，譴責伊朗以關閉、阻礙或以其他方式干擾荷姆茲海峽國際航行或威脅曼德海峽海上安全為目的的任何行動或威脅。