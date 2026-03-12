鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-12 12:20

白宮針對能源市場的立場在短短數小時內發生劇烈變化，川普政府周三 (11 日) 一改原本反對立場，轉而遊說盟友加入釋出戰略儲油的大規模石油市場干預行動，令美國盟友感到震驚。就在數小時前，川普政府還反對對石油市場進行史上最大規模的干預，隨後卻轉向游說盟友執行此舉。

川普緊急釋油政策大轉向 為何短短2小時改變心意？ (圖:Shutterstock)

華爾街日報 (WSJ) 引述知情官員說法報導，全球石油市場緊張局勢周二原本似乎有所緩解，西方政府及其盟友正討論是否釋放緊急原油儲備以平抑油價。當時川普表示與伊朗的戰爭將很快結束，部分歐洲國家也對政府是否有必要干預表示懷疑。

官員透露，美國能源部長 Chris Wright 周二上午才向七大工業國 (G7) 官員傳達白宮立場：由於油價近期已跌破每桶 90 美元，展開大規模干預為時過早。

然而，不到兩小時後，美方官員立場出現 180 度大轉變，轉而推動大規模釋油計畫。

一名政府高層官員透露，這完全是因為川普改變主意。雖然能源部長 Wright 一開始的立場如實傳達出川普的看法，但在身邊顧問勸說釋油對平息油價波動至關重要之後，川普立即指示 Wright 推動市場干預。這讓歐洲官員大感震驚，但最終仍配合行動。

國際能源署 (IEA)32 個成員國周三同意進行該組織史上最大規模的緊急釋油楹棟，打破了成員國通常要保留 48 小時審查提案的慣例。此次釋放量達 4 億桶，是先前紀錄的兩倍多，且正值美國 SPR 僅剩 60% 容量。

白宮發言人 Karoline Leavitt 說：「川普總統曾說，他將在正確的時間負責任地使用戰略儲油，現在，那個時刻到了。」

美國官員透露，此次釋油主因是川普政府擔心供應全球五分之一石油的荷姆茲海峽可能封鎖數周或更久。部分原先反對的 IEA 成員國最終屈服於川普政府的要求，暫時擱置對干預成效的擔憂。

這樣的政策反覆，凸顯川普政府在伊朗戰爭下執行決策的波動性。華盛頓研究機構 Employ America 執行董事 Datta 批評，官方對能源市場後果缺乏準備，「完全沒有任何預案」。

儘管如此，外界仍懷疑 4 億桶的釋放量是否足以將油價壓低至每桶 100 美元以下，因為該數值僅相當於荷姆茲海峽約 20 天的運輸量

知情人士透露，美國在這次釋油的比重最高，在 4 億桶中提供超過 1 億桶。