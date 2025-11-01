鉅亨網編譯段智恆 2025-11-01 02:30

‌



《彭博》周五 (31 日) 報導，美國總統川普表示，他與加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 之間關係良好，但雙方破局的貿易談判短期內不會重啟。他並透露，加國已就一則反對關稅的廣告致歉。然而，川普強調，廣告內容「不正確」，導致談判陷入停滯。

廣告風波未平！美加貿易協商陷僵局 川普否認將恢復談判(圖：REUTERS/TPG)

川普在「空軍一號」上受訪時被問及美加是否會恢復談判，他回應：「不會，但我和他 (指卡尼) 關係很好，我很喜歡他。不過，你知道，他們做的事不對。他非常客氣，他為那支廣告道歉。」

‌



美國能源部長萊特 (Chris Wright) 稍早則釋出不同訊息。他在多倫多舉行的七大工業國 (G7) 能源與環境部長會議上表示，美國與加拿大的談判目標是「回到談判桌前」，並加強在石油、天然氣與關鍵礦物領域的合作。他坦言，雙方近期確有摩擦，但認為仍有機會恢復協商。

川普上周叫停談判，是因加拿大安大略省一則在美國播出的反關稅廣告引發不滿。該廣告引用美國前總統雷根於 1987 年的演說片段，批評貿易壁壘。川普除終止談判，也威脅對加拿大再加徵 10% 關稅。

在談判破裂前，卡尼曾指出，雙方在鋼鋁關稅與能源合作等議題上取得進展，並已向川普提案重啟 Keystone XL 輸油管計畫。然而目前情勢突然逆轉。

萊特補充說：「我們確實遇到一些障礙，但目標是將談判拉回來，我認為美加依舊有共同合作空間，包含關鍵礦物、石油與天然氣領域。」