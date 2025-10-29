鉅亨網編譯段智恆 2025-10-29 20:00

黃仁勳訪韓牽動科技地緣棋局 AI供應鏈利害關係上桌(圖：REUTERS/TPG)

南韓是輝達核心供應鏈所在地，尤其掌握高頻寬記憶體 (HBM) 發展動能。外界密切觀察，此行是否將影響輝達在中國市場的前景與技術合作走向。

聚焦美韓關鍵供應鏈 HBM 合作為優先議題

南韓媒體《韓聯社》指出，黃仁勳預期將會晤 SK 集團會長崔泰源，討論未來高階人工智慧 (AI) 運算產品所需的 HBM 技術開發。SK 海力士為輝達主要 HBM 供應商，市場認為此行有助鞏固雙方合作。

此外，三星電子具備 HBM 量產能力，但最新產品尚未獲輝達正式認證。黃仁勳曾表示將與三星高層會談，業界將關注三星 HBM 認證進度是否突破，以緩解市場對 AI 晶片供應瓶頸的憂慮。

在全球資料中心加速建置背景下，HBM 供應狀況被視為左右 AI 伺服器產能的重要變數。本次訪韓行亦被認為具有提升南韓在 AI 產業鏈地位的戰略意義。

推動 AI 工廠布局 擴展資料中心合作

輝達今年積極拓展全球 AI 應用基礎設施，並於多國推動「AI 工廠」(資料中心) 建設。黃仁勳於本周在華府舉行的開發者大會上透露，公司正與三星及現代汽車在多領域合作，包括 AI 資料中心投資。

《彭博》曾報導，SK 集團旗下 SK Telecom 目前正在南韓擴建資料中心，輝達計畫供應 AI 加速晶片以支援運算。南韓在自駕車與機器人等產業亦具研發優勢，被視為輝達落地應用擴張的重要市場。

隨著南韓大型企業積極投入 AI 基礎建設，黃仁勳此行有望為後續商務合作開啟更深入談判。

美中科技角力交織 地緣政治壓力升溫

輝達在中國市場的未來走向亦成本周焦點。川普日前在南韓亞太經合會 (APEC) 場合盛讚黃仁勳「非常了不起」，並透露將於周三與其會面；雙方碰面時機正逢川普與習近平磋商之際，引發外界對科技出口政策是否出現轉折的期待。

輝達曾因美國出口限制而無法向中國銷售高階 AI 晶片，儘管美方今年稍早部分放寬規範，允許輸出性能調降的 H20 晶片，但據報導，北京方面鼓勵企業採用本土替代產品，使輝達在中國銷售表現承壓。

目前最新 Blackwell AI 晶片仍禁止出口中國。市場認為，若本周談判釋出任何政策放寬訊號，恐重塑輝達在全球 AI 市場競局。中國監管機構 7 月曾對輝達晶片安全性提出疑慮，使相關議題更添複雜。