鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-29 00:04

綜合外媒報導，芬蘭電信設備商諾基亞 (Nokia) 周二 (28 日) 宣布，輝達 (NVDA-US) 將入股該公司，購買價值 10 億美元的新發行股份，成為最新一家與這家人工智慧 (AI) 晶片巨頭建立策略投資關係的企業。消息公布後，諾基亞股價大漲逾 20%。

黃仁勳再出手！輝達砸10億美元入股諾基亞 AI＋6G大聯盟誕生(圖：REUTERS/TPG)

諾基亞表示，此次將發行超過 1.66 億股新股，募得資金將用於推動 AI 相關計畫與一般企業用途。雙方同時宣布建立策略合作夥伴關係，將共同開發下一代 6G 行動通訊技術。

諾基亞指出，未來將讓其 5G 與 6G 軟體運行在輝達晶片上，並在 AI 網路技術方面展開合作。輝達也將考慮把諾基亞的技術納入未來 AI 基礎架構的發展規劃中。

諾基亞補充，輝達此次入股價格為每股 6.01 美元，交易完成後將持有約 2.9% 股權。此外，雙方合作不僅聚焦於行動網路技術，還將探索在 AI 資料中心架構方面的協同效應，包括評估將諾基亞的資料中心交換與光纖技術導入輝達未來 AI 基礎建設的可能性。

深化 AI 與網通布局 搶攻資料中心與 6G 賽道

諾基亞過去以手機品牌聞名，但近年主要聚焦於為全球電信業者提供 5G 網路設備。此次與輝達深化合作，被視為諾基亞強化 AI 與新世代網路布局的一項關鍵里程碑。

據了解，諾基亞正積極拓展資料中心業務，以因應 AI 運算需求激增所帶動的網路與傳輸市場成長。諾基亞今年稍早亦以 23 億美元收購美國光通訊公司 Infinera，提升在 AI 資料中心光纖與交換技術的布局。

另一方面，此次宣布正值輝達執行長黃仁勳準備於華盛頓舉行的開發者大會發表演說。該場大會將聚集政策制定者與政府官員，諾基亞與輝達預料將在會中進一步介紹雙方合作與未來計畫。

有分析認為，這項結盟也具有地緣科技供應鏈意義。諾基亞目前是少數能提供從基地台、光纖到網通設備全套方案的西方供應商，被視為華為在歐美市場的關鍵替代選項。輝達入股將有助於強化美歐在 AI 與 6G 領域的自主供應能力。

輝達加速串聯 AI 生態系 股權布局不斷擴大

今年以來，輝達透過股權布局串聯 AI 生態系動作頻頻，已接連對多家策略夥伴進行投資。9 月，輝達承諾對英特爾 (INTC-US) 投資 50 億美元，並宣布將對 OpenAI 投入 100 億美元。此外，還包括對自駕車新創 Wayve 投資 5 億美元，以及向英國雲端業者 Nscale 注資 6.67 億美元。

另有報導指出，輝達近期亦計畫投資德國資料中心項目，並評估資助英國、歐洲多家 AI 與雲端服務業者，以強化區域性 AI 運算能力。歐洲政策圈近月來也強調必須建立自主 AI 生態系，減少對美中依賴，黃仁勳先前曾點名歐洲在 AI 基礎建設投入過慢，呼籲加速布局。