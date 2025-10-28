鉅亨網編譯段智恆 2025-10-28 21:00

AI超級盃登場！輝達股價等黃仁勳丟「彩帶球」(圖：REUTERS/TPG)

這場為期三天的 GTC 大會在美國首都揭幕，雖然華府過去也曾舉辦 GTC 活動，但黃仁勳親自於當地發表主題演說尚屬首次，令市場認為時機與地點具象徵意義。

Sparrow Growth Fund 投資長 Gerry Sparrow 表示，GTC 被視為「AI 界的超級盃」，而在華府舉行可能意味有具分量的消息將公布。該基金持有輝達持股，資產規模約 1.2 億美元。

美國總統川普周二在東京與企業領袖會面時表示，他希望向黃仁勳致意，並透露將於周三 (29 日) 與其會面，不過並未說明原因。消息一出，輝達股價在美股盤前上漲約 0.85%。

輝達股價熄火？AI 熱潮稍歇、競爭對手衝刺

輝達過去兩年站上美股明星地位，是推動 AI 投資熱潮的關鍵受惠者，並連續三年名列標普 500 指數漲幅前段班。今年截至 7 月底股價累計大漲 32%，不過近三個月漲幅縮至 7.7%，明顯落後晶片族群。同期費城半導體指數大漲 28%，輝達相對失色。

過去三個月，英特爾 (INTC-US) 因獲美國政府斥資 89 億美元入股 10％而強勢反彈，股價飆升逾一倍，成為晶片板塊最大贏家。博通 (AVGO-US)、應材(AMAT-US) 及安謀 (ARM-US) 自 8 月以來漲勢亦優於輝達。高通 (QCOM-US) 周一宣布推出挑戰輝達的新 AI 晶片後，股價勁揚 11%，創 2024 年 7 月以來新高。

中國市場不確定性仍是壓在輝達頭上的重要變數。8 月，輝達與超微 (AMD-US) 同意就中國 AI 晶片銷售向美國政府繳回 15% 收入，被視為具爭議性的安排。Sparrow 認為，若未來能取得更大中國市場准入，輝達市值約 4.7 兆美元有望額外增加約 10%。外界也聚焦川普本周將在南韓 APEC 峰會期間與中國國家主席習近平會晤，投資人盼能釋出正面訊號。

GTC 移師華府象徵濃 投資人盯兩大催化

市場解讀，輝達選在白宮附近舉行 GTC，具強烈政策連結意味。Sparrow 指出，他期待看到兩類催化：一是輝達與各國合作的 AI 發展或供應協議；二是中美政策更明朗化，為輝達在中國的業務帶來契機。

輝達發言人表示，本次 GTC 將匯聚政府官員、科技與業界領袖、研究學者及開發者，共同討論 AI 創新及美國在全球 AI 版圖中的角色。外界亦關注美國科技巨頭的財報對輝達股價的外溢影響。

Telos Wealth Advisors 投資組合管理總監 Dan Sheehan 表示，市場需確認大型科技企業的資本支出是否持續，這點將左右輝達需求前景。他指出，若資本支出計畫獲市場再度肯定，輝達股價走勢或將再迎催化。

目前輝達本益比約為預估獲利的 32 倍，低於五年平均的 39 倍，亦接近晶片指數約 29 倍的水準；相比之下，超微約為 44 倍、博通約為 39 倍。根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence)，華爾街預估輝達本會計年度年(至 2026 年 1 月) 營收將年增約 58%，增速為半導體產業平均的兩倍以上。