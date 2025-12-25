鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-25 14:19

關稅通膨反成救命線？摩根士丹利：美國或能因此避開大規模裁員。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，摩根士丹利首席美國經濟學家 Michael T. Gapen 及其團隊在最新報告中指出，若企業在 2025 年多次調漲價格的基礎上持續行動，美國整體經濟在 2026 年有望避開全面性的裁員潮，對就業市場形成支撐。

報告指出，裁員壓力升溫與通膨高企，是 2025 年最突出的兩大總體經濟現象。隨著關稅推升企業成本，不少公司年初選擇放緩招聘、精簡人力，以避免過快調高產品價格。

然而，情勢在第三季出現轉折。各產業企業再度啟動漲價循環，並普遍將價格調整歸因於關稅帶來的成本上升。

摩根士丹利認為，這波價格調整正是企業降低裁員風險的關鍵因素。

摩根士丹利指出，在假設政府不再進一步加碼關稅政策的情況下，大部分關稅成本向最終消費者價格轉嫁的過程，將在未來一段時間內完成。

整體而言，該行預期通膨將趨於穩定，企業獲利能力可望大致恢復，美國經濟也有機會避免明顯的裁員潮。

該行團隊同時預期，隨著 2026 年美國期中選舉接近，川普政府推出新關稅措施的可能性不高。不過，分析師也強調，企業在價格上的調整行動尚未告一段落。

摩根士丹利維持原先預測，現行關稅將在 2026 年初把美國核心通膨率推升至約 3%，相關壓力已逐步反映在消費品價格上。

Gapen 指出，今年 6 月至 9 月的月度數據顯示，消費者物價指數與個人消費支出物價指數中，多個高度受關稅影響的項目已出現明顯上漲。

分析也顯示，美國企業正逐步彌補 2025 年初因關稅衝擊而流失的獲利。

摩根士丹利認為，這是一項正面訊號，顯示部分企業在調漲價格的同時，仍能維持主要客戶群，降低對就業的衝擊。

不過，報告也提醒，價格上漲有助於防止 2026 年裁員的論點，只有在消費者能夠繼續承受更高成本的情況下才成立。

在經濟不確定性仍高的情況下，消費者對價格上漲的容忍度終究有限，市場尚難判斷價格能上調到何種程度。