鉅亨網編譯段智恆 2025-10-29 03:00

‌



輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周二 (28 日) 於美國華盛頓舉行的 GTC 大會上宣布，推出可將量子電腦與輝達人工智慧 (AI) 晶片相連的新系統「NVQLink」，期望為量子運算從實驗領域邁向商用化鋪路。業界認為，此舉有望在醫療、材料科學等領域帶來突破性進展。

黃仁勳再放大招！輝達NVQLink讓量子運算接軌AI(圖：REUTERS/TPG)

輝達指出，要讓量子運算真正落地，必須能與傳統運算設備銜接，而 NVQLink 正是連結兩者的關鍵橋樑，包括軟體與硬體整合方案。

‌



量子與 AI 整合突破 將提升 Qubit 穩定度

黃仁勳表示，NVQLink 將有助降低量子運算核心單位「量子位元」(Qubits) 的錯誤率，有望加速量子電腦從現今的數百個量子位元，擴展至未來的數萬甚至數十萬個規模。他強調，「這不僅能修正今日量子位元的誤差，也能解決未來的問題」。

黃仁勳透露，已有 17 家量子運算企業加入支援 NVQLink 的合作行列，但並未公開名單。

隨著全球科技業近年積極投入量子領域，黃仁勳一改過去對量子運算的保留態度，顯示輝達正確保在量子革命到來時，仍能於運算生態系中扮演主導角色。

攜手美國能源部打造新一代超級電腦

黃仁勳同時宣布，輝達將與美國能源部 (DOE) 合作，在旗下聯邦研究機構打造 7 台搭載輝達 AI 晶片的新一代超級電腦。他致詞時感謝美國能源部長萊特 (Chris Wright) 支持推動超級運算升級，並稱「要確保美國持續領先全球科學研究」。