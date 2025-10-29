川普想與習近平談輝達「超級晶片」 不忘再提台積電
鉅亨網編輯林羿君
美國總統川普周三 (29 日) 表示，他將與中國國家領導人習近平會晤時，討論輝達(NVDA-US) 「超級先進」(super duper) 的人工智慧晶片。
川普在被問及與習近平見面的議題時表示：「我們將談論輝達超級先進的晶片 Blackwell。」
川普指的似乎是 GB200 Grace Blackwell 超級晶片 (Superchip)，這是輝達最先進的 AI 晶片。廣泛地說，輝達的 Blackwell 架構代表了其最新一代的 AI 晶片，也就是用來訓練與運行大型語言模型（LLM） 的「圖形處理器（GPU）」。
他還盛讚輝達的 Blackwell 晶片，聲稱它們比任何其他晶片領先大約 10 年。
川普說：「這就是我們的國家，在高度複雜的晶片領域，領先其他任何國家大約 10 年。我想可能會和習近平主席討論這個問題。」
CNBC 報導稱，儘管川普對輝達的超級晶片發表了評論，但更有可能的是，最終擺在檯面上的會是技術水準較低的版本。據悉，輝達正在為中國市場開發一款名為 B30A 的新晶片，該晶片將比 H20 更強大，並基於 Blackwell 架構。
與此同時，川普週三在東京向企業領袖發表演說時表示，自己將會見長黃仁勳，他已恭賀輝達取得卓越成就，其先進晶片 Blackwell 已於亞利桑那州全面量產，這是該晶片首度在美國本土生產。此前，輝達最快的 GPU 僅在台灣生產。
川普強調，包括輝達與台積電 (2330-TW) 台積電 ADR(TSM-US) 在內的多家晶片製造商，目前正在美國投入數千億美元。
