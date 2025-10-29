鉅亨網編輯林羿君 2025-10-29 16:10

川普想與習近平談輝達「超級晶片」 不忘再提台積電。(圖:shutterstock)

川普在被問及與習近平見面的議題時表示：「我們將談論輝達超級先進的晶片 Blackwell。」

川普指的似乎是 GB200 Grace Blackwell 超級晶片 (Superchip)，這是輝達最先進的 AI 晶片。廣泛地說，輝達的 Blackwell 架構代表了其最新一代的 AI 晶片，也就是用來訓練與運行大型語言模型（LLM） 的「圖形處理器（GPU）」。

他還盛讚輝達的 Blackwell 晶片，聲稱它們比任何其他晶片領先大約 10 年。

川普說：「這就是我們的國家，在高度複雜的晶片領域，領先其他任何國家大約 10 年。我想可能會和習近平主席討論這個問題。」

CNBC 報導稱，儘管川普對輝達的超級晶片發表了評論，但更有可能的是，最終擺在檯面上的會是技術水準較低的版本。據悉，輝達正在為中國市場開發一款名為 B30A 的新晶片，該晶片將比 H20 更強大，並基於 Blackwell 架構。