〈觀察〉銅價飆漲進入超級周期？線纜廠歡呼聲中警戒庫存和波動風險管理

鉅亨網記者劉玟妤 台北

銅供應持續吃緊，倫敦金屬交易所 (LME) 的銅價飆破每公噸 1.2 萬美元，創下歷史新高紀錄，全球銅市或許已啟動「超級周期」。市場普遍認為，銅價上漲，線纜廠可望受惠，然而若銅價持續噴漲，對線纜廠是否全然有利？

cover image of news article
銅價每公噸飆破1.2萬美元，銅價漲對線纜廠是利是弊？ (圖：shutterstock)

受到供應吃緊、需求持續成長，加上全球貿易不確定性因素影響，都為銅價帶來支撐，銅價今年以來已上漲 4 成，可能創下自 2009 年以來最大的年度漲幅。 


就供應面來看，除新礦場投資不足，全球礦場今年發生多起重大礦場停產事件，包括印尼 Grasbreg 礦區意外事故、剛果 Kamoa-Kakula 礦區因地下洪水停產，以及智利 Codelco 爆破事故，多場意外都影響銅產量。 

市場普遍認為，銅價上漲對線纜業者而言是利多，大亞 (1609-TW) 董事長沈尚弘指出，銅價持續走揚，當然進一步推升線纜業者既有的庫存增值，短期內對業者有利。不過他也坦言，高銅價通常伴隨高波動性，倘若推升銅價因素逐一消退，價格回落後，能否真正獲利的關鍵在於「上漲時有效獲利、下跌時守住利潤。」 

沈尚弘進一步指出，銅價上漲同步推升線纜成本，客戶可能改變採購策略，而影響需求，且高銅價的情況下，也可能加重財務負擔。整體而言，持續的高銅價不全然是好事，更必須在波動中做好庫存與風險管理。 

大東電 (1623-TW) 董事長林志明也說，銅價上漲確實產生影響，不過公司持續做好相關因應措施，採成本加乘法，進一步轉嫁售價。 

回歸本業，線纜廠普遍看好台電強韌電網推升營運表現。大亞今年的線纜本業，有望優於去年表現，除受惠台電強韌電網計畫，許多工廠投資也同步帶動，且去年表現欠佳的漆包線也已落底，加上關稅可望告一段落，訂單有望逐漸回流。 

大東電從 2023 年至今年 10 月，已取得台電線纜標案 14 案，總金額達 154 億元。此外，大東電聚焦高端市場，目前在手訂單達 120 億元，訂單能見度看至 2028 年，看好未來 3 年營收、獲利皆有望成長雙位數百分比。 

華新 (1605-TW) 同樣受惠台電強韌電網計畫，線纜出貨穩健成長，雖房市降溫導致住宅用線需求趨緩，但 AI 產業持續建廠，可望進一步帶動線纜工程用線成長。 


文章標籤

銅價線纜華新大亞大東電超級周期

相關行情

台股首頁我要存股
大亞38-0.39%
華新31.65+3.60%
大東電260.5+5.68%

