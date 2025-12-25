〈觀察〉銅價飆漲進入超級周期？線纜廠歡呼聲中警戒庫存和波動風險管理

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-25 13:03

銅供應持續吃緊，倫敦金屬交易所 (LME) 的銅價飆破每公噸 1.2 萬美元，創下歷史新高紀錄，全球銅市或許已啟動「超級周期」。市場普遍認為，銅價上漲，線纜廠可望受惠，然而若銅價持續噴漲，對線纜廠是否全然有利？

銅價每公噸飆破1.2萬美元，銅價漲對線纜廠是利是弊？ (圖：shutterstock)

受到供應吃緊、需求持續成長，加上全球貿易不確定性因素影響，都為銅價帶來支撐，銅價今年以來已上漲 4 成，可能創下自 2009 年以來最大的年度漲幅。

就供應面來看，除新礦場投資不足，全球礦場今年發生多起重大礦場停產事件，包括印尼 Grasbreg 礦區意外事故、剛果 Kamoa-Kakula 礦區因地下洪水停產，以及智利 Codelco 爆破事故，多場意外都影響銅產量。

沈尚弘進一步指出，銅價上漲同步推升線纜成本，客戶可能改變採購策略，而影響需求，且高銅價的情況下，也可能加重財務負擔。整體而言，持續的高銅價不全然是好事，更必須在波動中做好庫存與風險管理。

回歸本業，線纜廠普遍看好台電強韌電網推升營運表現。大亞今年的線纜本業，有望優於去年表現，除受惠台電強韌電網計畫，許多工廠投資也同步帶動，且去年表現欠佳的漆包線也已落底，加上關稅可望告一段落，訂單有望逐漸回流。

大東電從 2023 年至今年 10 月，已取得台電線纜標案 14 案，總金額達 154 億元。此外，大東電聚焦高端市場，目前在手訂單達 120 億元，訂單能見度看至 2028 年，看好未來 3 年營收、獲利皆有望成長雙位數百分比。