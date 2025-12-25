美國要對半導體產品加徵301關稅 中國商務部回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-25 15:34

中國商務部新聞發言人何詠前周四（25 日）在回答美國宣布對部分中國半導體產品加徵 301 關稅的提問時說，中方注意到有關情況，已通過中美經貿磋商機制向美方提出嚴正交涉。

美國宣布對部分中國半導體產品加徵301關稅。（圖：Shutterstock）

據《新華社》報導，在中國商務部當天舉行的例行新聞發布會上，有記者問：美東時間 12 月 23 日，美國貿易代表辦公室發布針對中國半導體政策 301 調查結果，宣布對部分中國半導體產品加徵 301 關稅，目前稅率為 0%，18 個月後，即 2027 年 6 月再提高稅率。商務部對此有何評論？

何詠前表示，中方不認同美方 301 調查的所謂結論，堅決反對美對華半導體產品加徵 301 關稅。

何詠前說，美國單邊關稅違反世貿組織（WTO）規則，破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈，損害美國企業和消費者利益，損人不利己。