鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-29 22:01

‌



美國晶片巨頭輝達 (Nvidia) 周三開盤股價勁揚逾 4%，市值突破 5 兆美元大關，成為全球首家市值達到此里程碑的上市公司，象徵人工智慧 (AI) 投資熱潮持續升溫。該股今年以來已大漲超過 50%，光是輝達一檔就為標普 500 指數 2025 年約 17% 的漲幅貢獻近五分之一。

5兆美元封王！黃仁勳宣布重大合作助攻 輝達改寫市值里程碑(圖：REUTERS/TPG)

‌



輝達從過去為遊戲市場打造圖形處理器 (GPU) 的利基業務，快速轉型成為 AI 時代不可或缺的運算骨幹供應商，其高階 GPU 成為資料中心建置與 AI 模型訓練的核心產品，帶動公司估值狂飆。

華爾街多數分析師仍看多輝達未來前景，根據《彭博》數據，追蹤該股的 80 位分析師中，逾九成給予買進評級，平均目標價為 225.48 美元，較周三高點仍有上漲空間。

市場情緒再度受激勵，主因包括執行長黃仁勳近日密集宣布重大合作與訂單突破。外電指出，輝達預期手握高達 5,000 億美元的 AI 晶片訂單，並計劃替美國政府打造七座新超級電腦。

黃仁勳宣布重大合作助攻輝達市值攻高！(圖：REUTERS/TPG)

與此同時，輝達將斥資 10 億美元投資諾基亞 (Nokia)，雙方將結盟開發下一代 6G 網路技術。黃仁勳並指出，AI 晶片 Blackwell 世代有機會成為公司營運的下一波爆發動能。

投資人亦押注美中科技關係可能帶來新的商機。美國總統川普日前表示，預計與中國國家主席習近平討論輝達 Blackwell 晶片出口問題，引發市場期待出口政策或進一步調整。

儘管股價與估值飆升，市場上仍存在對「AI 泡沫」的討論。國際貨幣基金 (IMF) 與英國央行本月先後示警，若市場對 AI 前景的樂觀情緒急遽降溫，恐引發資產價格大幅回調。

Fort Pitt Capital 投資長 Dan Eye 也提醒，輝達未來仍可能面臨超微 (AMD-US) 與博通 (AVGO-US) 等競爭者搶食市占的壓力，且股價已「反映高度預期」。

ARK Invest 執行長伍德 (Cathie Wood) 則持不同看法，她認為 AI 發展仍在起步階段，短線雖可能出現「現實檢驗」，但長期來看市場規模極具成長動能。她強調，若對 AI 技術革命的預期正確，當前行情仍只是開端。

外界普遍認為，輝達如今扮演的不僅是科技股指標，更牽動整體美股多頭氣勢。隨著 AI 投資熱潮席捲全球，企業佈局從資料中心擴展至手機、車用、自動化工廠等領域。