5兆美元封王！黃仁勳宣布重大合作助攻 輝達改寫市值里程碑
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國晶片巨頭輝達 (Nvidia) 周三開盤股價勁揚逾 4%，市值突破 5 兆美元大關，成為全球首家市值達到此里程碑的上市公司，象徵人工智慧 (AI) 投資熱潮持續升溫。該股今年以來已大漲超過 50%，光是輝達一檔就為標普 500 指數 2025 年約 17% 的漲幅貢獻近五分之一。
截稿前，輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 4.51%，每股暫報 210.09 美元，市值暫報 5.04 兆美元。
輝達從過去為遊戲市場打造圖形處理器 (GPU) 的利基業務，快速轉型成為 AI 時代不可或缺的運算骨幹供應商，其高階 GPU 成為資料中心建置與 AI 模型訓練的核心產品，帶動公司估值狂飆。
華爾街多數分析師仍看多輝達未來前景，根據《彭博》數據，追蹤該股的 80 位分析師中，逾九成給予買進評級，平均目標價為 225.48 美元，較周三高點仍有上漲空間。
市場情緒再度受激勵，主因包括執行長黃仁勳近日密集宣布重大合作與訂單突破。外電指出，輝達預期手握高達 5,000 億美元的 AI 晶片訂單，並計劃替美國政府打造七座新超級電腦。
與此同時，輝達將斥資 10 億美元投資諾基亞 (Nokia)，雙方將結盟開發下一代 6G 網路技術。黃仁勳並指出，AI 晶片 Blackwell 世代有機會成為公司營運的下一波爆發動能。
投資人亦押注美中科技關係可能帶來新的商機。美國總統川普日前表示，預計與中國國家主席習近平討論輝達 Blackwell 晶片出口問題，引發市場期待出口政策或進一步調整。
儘管股價與估值飆升，市場上仍存在對「AI 泡沫」的討論。國際貨幣基金 (IMF) 與英國央行本月先後示警，若市場對 AI 前景的樂觀情緒急遽降溫，恐引發資產價格大幅回調。
Fort Pitt Capital 投資長 Dan Eye 也提醒，輝達未來仍可能面臨超微 (AMD-US) 與博通 (AVGO-US) 等競爭者搶食市占的壓力，且股價已「反映高度預期」。
ARK Invest 執行長伍德 (Cathie Wood) 則持不同看法，她認為 AI 發展仍在起步階段，短線雖可能出現「現實檢驗」，但長期來看市場規模極具成長動能。她強調，若對 AI 技術革命的預期正確，當前行情仍只是開端。
外界普遍認為，輝達如今扮演的不僅是科技股指標，更牽動整體美股多頭氣勢。隨著 AI 投資熱潮席捲全球，企業佈局從資料中心擴展至手機、車用、自動化工廠等領域。
分析人士指出，在 AI 尚未真正全面轉化為企業獲利前，市場震盪將在所難免，但輝達仍被視為長線最關鍵的科技領航者。
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉主要指數開高 輝達市值衝上5兆美元
- 黃仁勳訪韓牽動科技地緣棋局 AI供應鏈利害關係上桌
- 〈財報〉受惠AI但不靠AI！開拓重工Q3營收創新高 訂單爆滿撐後市
- 川普亞洲行接連報喜！美韓成功敲定新協議 關稅鬆綁拚投資
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇