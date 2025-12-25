search icon



資料中心交換器迎800G技術換代 智邦、明泰、啓碁搶攻2026年升級商機

鉅亨網記者吳承諦 台北

隨著人工智慧應用飛速發展，驅動資料中心對高速傳輸需求急遽攀升，網通設備大廠智邦、明泰及啓碁同步看好 2026 年產業前景。業界普遍預期明年將是交換器技術規格的重要轉換期，不僅 800G 產品將邁入放量階段，更高階的 1.6T 規格亦將進入驗證與量產期，為台系網通廠注入新一波營運成長動能。

cover image of news article
資料中心交換器迎技術換代 智邦、明泰、啓碁搶攻2026年升級商機。(圖：shutterstock)

智邦 (2345-TW) 指出，今年出貨主力仍以 400G 交換器為主，但明年將正式進入新舊技術轉換的關鍵過渡期，預期 800G 產品將開始放量。


為搶佔市場先機，智邦已針對更高速的 1.6T 基礎架構展開前期研發，並積極擴大全球生產基地佈局，包括馬來西亞新廠及美國德州廠皆在擴充之列，其中德州廠預計於明年第 2 季完成 L11 整機櫃研發與試量產，以滿足雲端服務供應商的訂單需求。

明泰 (3380-TW) 在次世代規格佈局上採取積極策略，宣佈搭載博通 Tomahawk 6 晶片的 1.6T 交換器將於明年第 1 季送樣驗證，明泰看好 1.6T 產品將成為 2026 年交換器業務的主要成長引擎，預計下半年開始貢獻營收，至於 800G 需求則預期在明年第 1 季末客戶庫存調整完畢後，逐步回穩並跟進增加。

啓碁 (6285-TW) 亦在高速交換器領域取得進展，預期企業級 800G 交換器將於 2026 年明顯放量，並預估明年交換器營收有望較今年增加新台幣 100 億元以上，貢獻金額上看 1.5 億 - 2 億美元，公司並設下交換器營收佔比達總營收 10% 至 15% 的目標，使其成為推升未來營收雙位數成長的重要動能。

針對關鍵零組件供應現況，業者指出目前 DDR4 記憶體確實面臨供應吃緊，但隨著新產品設計逐步轉向 DDR5 規格，整體供應鏈管理仍屬可控範圍。


文章標籤

明泰智邦啓碁網通交換器AI資料中心

相關行情

台股首頁我要存股
智邦1190+0.42%
明泰32.1+2.23%
啟碁102+0.00%
美元/台幣31.480-0.09%

