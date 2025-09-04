〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 就業市場降溫強化Fed降息預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-04 21:48

美股主要指數周四 (4 日) 開盤漲跌互現，道瓊受 Salesforce(CRM-US) 財測不佳拖累下挫，標普與那指則小幅波動。市場反應的是 8 月 ADP 就業數據不如預期、初領失業金上升以及企業招聘計畫降至歷年同月最低，顯示勞動市場持續降溫，進一步加深聯準會 (Fed) 本月降息預期，並推動美債殖利率下滑、債市走強。投資人靜待即將公布的非農就業報告，視為後續政策走向關鍵。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 15 點或近 0.03%，那斯達克綜合指數漲逾 22 點或近 0.11%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.8%。

華爾街交易員正準備迎接本周五 (5 日) 的非農就業報告，而最新一連串數據進一步印證美國就業市場降溫的趨勢，強化市場對聯準會 (Fed) 降息的預期，並推動美債殖利率下滑。

最新公布的數據顯示，美國 8 月民間就業市場疲弱。根據 ADP 的統計，民間新增就業僅 5.4 萬人，低於市場預期。美國初領失業金人數則升至 6 月以來最高水準；職場顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 的數據顯示，8 月美企招聘計畫創下歷年同月最弱紀錄。這些數據為即將公布的官方就業報告奠定基調，經濟學家普遍預期，8 月非農新增就業僅約 7.5 萬人，失業率將升至 4.3%，為近四年高點。

FHN Financial 的分析師 Will Compernolle 指出：「即便是最反對寬鬆的官員，也應承認勞動市場疲弱的風險正在升高。如果這種趨勢延續下去，企業很快將出現裁員快於招聘的情況，甚至導致就業人數負成長。」

市場普遍預期，周五的非農報告將顯示美國連續第四個月新增就業人數不足 10 萬，這將是自 2020 年新冠疫情以來最疲弱的一段期間。Harris Financial Group 的 Jamie Cox 表示：「聯準會過去在勞動市場上的自由空間已經結束，你可以預期 Fed 將在 9 月的會議中把風險評估傾向降息。」

目前聯邦基金期貨市場已幾乎完全反映 9 月降息的可能性，並預計 2025 年總計至少有兩次降息。隨著就業市場降溫，投資人押注 Fed 很快就會行動。摩根士丹利旗下 E*Trade 的 Chris Larkin 表示，短期內市場可能會歡迎這樣的數據，因為這增加了降息的機率，「但如果數字惡化過度，則可能引發對經濟健康狀況的憂慮。」

截至台北時間周四（4 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲. 013%，至每股 170.86 美元

輝達旗下創投部門首次投資量子運算公司 Quantinuum，這家公司由漢威聯合 (Honeywell International)(HON-US) 控股，估值達到 100 億美元。根據周四的聲明，Quantinuum 最新一輪募資金額為 6 億美元，輝達成為最新加入的重量級投資者。

通用汽車 (GM-US) 早盤股價上漲 0.62%，至每股 58.11 美元

通用汽車正在削減其一家主要電動汽車工廠的產量，這是美國總統川普政府取消聯邦政府對綠色汽車支持後，最新一家停止生產電動車的汽車製造商。據一位知情人士透露以及通用汽車員工通訊，通用汽車將於 12 月停止其位於田納西州的裝配廠生產兩款凱迪拉克電動 SUV。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 ADP 新增就業人數報 5.4 萬人，預期 7.3 萬人，前值 10.6 萬人

美國上周初領失業金人數報 23.7 萬，預期 23 萬，前值 22.9 萬

美國上周續領失業金人數報 194 萬，預期 196 萬，前值 194.4 萬

美國 8 月服務業 PMI 終值預期 55.4，前值 55.1

美國 8 月 ISM 非製造業指數預期 50.9，前值 50.1

華爾街分析：

美國銀行利率策略主管馬克 · 卡巴納表示，Fed 可能會將利率降至至少 3%。市場低估了 Fed 可能將利率降到 3% 以下的潛在結果範圍。

國際金價再創新高，高盛最新表示，若 Fed 公信力受損，而投資人將一小部分美債持股轉換為黃金，金價恐飆漲至近 5,000 美元。