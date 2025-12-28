鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-28 12:10

自 2025 年 9 月以來，美國 H-1B 簽證計畫經歷一連串重大變革，迫使企業在招聘外國人才時重新規劃策略。多位移民律師指出，全國各地公司正在修改國際出差指引、制定後備人力計畫，甚至考慮將部分工作轉移至海外。

根據《Business Insider》報導，客戶多為新創及中型科技公司的洛杉磯移民律師 Rohit Srinivasa 表示：「不確定性是企業最大的敵人之一。」

首先，自九月起，新申請 H-1B 簽證需支付 10 萬美元費用；隨後，社群媒體審查規定使部分外國員工假期期間滯留海外；現在，將實施薪資加權抽籤制度，高薪申請者在年度 H-1B 抽籤中將獲得更多中籤機會。

移民律師指出，政策的不斷變動促使企業收緊簽證贊助規範、重新編列更高成本預算，並制定應變方案，以應對 H-1B 簽證計畫的不確定性。

企業採取更謹慎策略

律師表示，企業在選擇贊助外國工作簽證的人選與方式上正更加謹慎。

紐約移民律師 Divij Kishore 指出，今年 H-1B 簽證贊助諮詢量較往年下降 40% 至 50%，原因在於雇主對成本不確定。

Kishore 表示，通常情況下，到了每年的這個時候，客戶都會聯繫律師事務所，提供他們希望擔保參加春季抽籤的員工名單，「但今年情況並非如此，因為雇主們不確定成本是多少。」

另一方面，代表包括蘋果 (AAPL-US) 與輝達 (NVDA-US) 等矽谷大型科技公司的移民律師事務所 Fragomen 合夥人 K. Edward Raleigh 指出，整體 H-1B 申請並未大幅減少，因多數為現有員工續簽，但企業已「收緊贊助規範，並謹慎行事，以防費用觸發」。

儘管 10 萬美元費用僅針對居住海外的新申請，不適用於大多數在美國的外籍學生或現有 H-1B 持有人，但企業仍重新評估策略。

Duane Morris 移民業務主管 Ted Chiappari 表示：「本屆政府的主要特點之一就是讓人摸不著頭緒。週一的情況並非週二也會如此，週三更不會恢復原狀。」

科技巨頭與外國人才招聘趨勢

根據美國政策國家基金會數據，印度資訊科技顧問公司獲批的 H-1B 簽證數量下降。

儘管局勢動盪，Srinivasa 認為 H-1B 簽證計畫將持續存在。他表示，該計畫已「深深融入」美國經濟，因此它只是在進行改革，而不是被取代。

有些行業受到的影響比其他行業更大。Chiappari 指出，大學與非營利醫療機構過去依賴 H-1B 簽證招聘外國教授與醫療人員，但受費用影響已大幅減少申請。

與營利性公司不同，這些機構可以全年聘用 H-1B 簽證持有者，無需參加年度抽籤。但 Chiappari 指出：「現在，這條人才管道現在已枯竭。」

企業尋求其他簽證途徑

與此同時，企業也在積極尋找替代簽證與後備策略。

Srinivasa 表示，對於具有「卓越才能」的工作者，O-1 簽證的需求激增，但並非所有人都符合資格。

通常，O-1 簽證申請者需證明自己在所屬領域的影響力與成就，例如專利、獎項、特定協會會員資格以及媒體報導等。

此外，部分來自與美國有貿易協定國家的創辦人，選擇 E-2 投資者簽證，該簽證亦可讓配偶工作；另有公司使用 EB-1C 方案，先將管理人員派往海外一年，再帶回美國工作。

也有企業正也增加國際辦公室，透過 L-1 簽證調派員工到美國，或利用 Deel、Rippling 等平台作為正式雇主，處理移民文件。

Kishore 表示，一些客戶已提前聯繫海外人力供應商，以在無法如期將員工帶到美國時，增加人力配置。

Kishore 補充：「如果明年無法在美國花同樣的 100 美元，他們會將這筆費用花在海外。」

2026 年薪資加權簽證抽籤規則

自 2026 年起，H-1B 抽籤將依薪資決定中籤機率，高薪者可獲四次抽籤機會，低薪者僅一次。政府表示，此制度將確保簽證授予最優秀技能人才。

然而，這項變革可能會使有能力為員工提供高薪的大型科技公司受益，但同時也為小型公司、非營利組織和早期新創公司帶來挑戰。

專注於新創企業和企業家移民律師 Sophie Alcorn 指出：「許多優秀的新創創辦人為了專注於使命，常常放棄領取基本生活薪資。這些公司也可能是在未來新制度下，最難找到合適人才的企業。」

Kishore 也表示，薪資高低並不總能完全代表技能水準。例如，一家大型律師事務所的一年級律師年薪可能是 22.5 萬美元，但同樣資歷的小型事務所律師薪資則低得多。在新的抽籤制度下，大型事務所的律師將擁有更高的中籤機率。

部分律師建議客戶不要為了操作系統而人為提高薪資。Chiappari 表示，薪資差距通常僅在 2 萬至 3 萬美元之間，遠低於 10 萬美元的費用，而且公司也不急於提高薪酬。

先前移民律師曾認為，10 萬美元的費用可能讓已在美國就讀的外籍學生受益，因為如果較少公司參加抽籤，他們的中籤機會會增加。

然而，薪資加權抽籤制度改變了這一情況。

Kishore 表示：「這個邏輯已經完全顛倒。」他補充說，學生通常進入職場時薪資較低，因此在新抽籤制度下，中籤機會將更少。

企業更新內部政策

除了應對政策變化外，公司也在重新檢視合規策略，避免觸發罰款或違規。

Raleigh 表示，確保員工合法身份至關重要，因為任何中斷都可能迫使員工離境重新申請 H-1B。

Srinivasa 提到，一些公司已更新員工社群媒體指引，並建議外籍員工避免國際旅行，以降低政策風險。

Chiappari 表示，H-1B 持有人仍對旅行安全心存疑慮。他指出：「即使我寫了一份三頁的宣誓書，解釋他們返回美國不會遇到任何問題，他們也不會相信，他們還是會待在這裡。」