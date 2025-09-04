鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-04 17:30

美國總統川普將在美東時間周四 (4 日) 晚間在白宮設宴招待庫克、比爾蓋茲等 20 多位科技大咖，但引人注目的是全球首富馬斯克並未在邀請名單上，以及這場宴會的舉辦地點－歷經數月翻修後亮相的白宮玫瑰園。

未邀馬斯克！美總統川普周四白宮宴請科技大老 比爾蓋茲、庫克與蘇姿丰等20多人受邀（圖：Shutterstock）

過去數月，馬斯克與川普的關係起伏。先前曾宣稱「像一個直男愛另一個男人那樣愛川普」的馬斯克，在川普推行《大而美法案》後與川普徹底翻臉，但兩人關係尚未完全決裂，川普周二 (2 日) 受訪時稱讚了馬斯克，認為他是好人，有 80% 是超級天才，但另外 20% 存在問題，若能解決，他會非常出色，只是當下馬斯克偏離原有立場，雖不正確但情有可原，且最終會回歸共和黨。

按川普要求，白宮玫瑰園的草坪被替換成與白宮顏色相稱的高檔石材，整體風格類似川普位在佛州的海湖莊園。

白宮證實，白宮玫瑰園內黃色度假村風格的遮陽傘，同樣來自海湖莊園的相同供應商。建築商出身的川普全程緊盯施工，還被拍到出現在白宮屋頂，向圍觀群眾喊話稱自己還要造點別的東西。

然而，這座備受關注的園子在未完成時就遭到破壞。上周六 (8 月 30 日)，川普在社群媒體分享自己在欣賞石工時，發現石頭表面有一道長達 23 公尺「又深又糟糕的」裂痕。經調閱監視器畫面，原來是承包商工人拉著「破損且嚴重傾斜的」鋼製推車運送灌木時，把石工敲裂了。

這次玫瑰園翻修後的首場活動安排緊湊。美國科技領袖們將先參加由第一夫人梅蘭妮亞主持的白宮 AI 活動，隨後前往園子出席晚宴。

綜合各家美媒報導，受邀嘉賓包括微軟創辦人比爾蓋茲、谷歌創辦人布林、OpenAI 執行長奧特曼、Meta 創辦人祖克柏、蘋果執行長庫克、微軟執行長納德拉、谷歌執行官皮查伊、甲骨文執行長 Safra Catz 等。