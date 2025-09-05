鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-05 00:50

綜合外媒周四 (4 日) 報導，美國司法部已對聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 展開刑事調查，核心聚焦於她是否在房貸申請中提供不實資料，並已向密西根州與喬治亞州的大陪審團發出傳票。此案源於聯邦房屋金融局局長普爾特 (Bill Pulte) 的刑事舉發，他由川普總統任命並公開指控庫克涉及房貸詐欺。

傳票已發出！美國司法部對Fed理事庫克展開刑事調查(圖：REUTERS/TPG)

調查人員鎖定庫克在密西根州安娜堡與喬治亞州亞特蘭大的房產，並延伸至她在麻州劍橋的公寓。指控內容包括她在 2021 年的多份房貸文件中同時將兩處住所標示為「主要居所」，可能因此獲得較低利率。她在劍橋的公寓則標註為「次要居所」，但同時出租獲取租金收入。專家指出，除非能證明有詐欺意圖並對貸款機構造成實質損害，否則僅憑文件上的不一致難以構成犯罪。

川普已依據相關指控解雇庫克，試圖填補席位並強化對 Fed 的掌控。庫克隨後入稟法院，要求裁定此舉違法，並聲稱川普「捏造理由」來破壞央行獨立性。她的律師洛威爾 (Abbe Lowell) 批評司法部調查是「政治化行動」，只是替總統的過度干預提供掩護。川普政府則表示，《聯準會法》授權總統得以「有理由」撤換理事。

司法部此次調查由助理檢察官馬丁 (Ed Martin) 主導，他是司法部長邦迪 (Pam Bondi) 指派專責調查公職人員房貸詐欺的官員。馬丁是川普的忠實盟友，過去曾短暫擔任華府代理檢察官，並領導「武器化工作小組」，目前也在調查民主黨籍聯邦參議員謝安達 (Adam Schiff) 與紐約州檢察總長詹樂霞 (Letitia James) 涉嫌房貸不當的案件。

庫克的案件可能最終進入最高法院審理，對聯準會能否維持獨立性影響深遠。外界普遍擔憂，若川普成功以盟友取代庫克，Fed 理事會將首次出現川普任命的多數派，進一步加大對主席鮑爾的壓力。川普一直批評鮑爾不願快速降息，並要求他下台，同時指責其錯誤處理總部翻修經費。