2025-09-04

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周三 (3 日) 表示，央行應在 9 月 16-17 日的政策會議開始降息，並可能在未來幾個月內多次調降，以應對就業市場降溫與關稅帶來的短期通膨壓力。他強調，降息步伐將取決於後續經濟數據走勢。

Fed理事華勒：利率高於中性水準 支持數月內多次降息(圖：REUTERS/TPG)

呼籲多次降息 盼回歸中性利率

華勒在接受《CNBC》採訪時直言：「我們需要在下次會議開始降息，之後不必被鎖定在固定的步調，可以邊看數據邊調整。」他認為，雖然外界仍擔心關稅引發通膨，但影響將是暫時的，6 至 7 個月後通膨可望回到 Fed 的 2% 目標。

華勒並指出，隨著勞動需求下滑，Fed 應將目前 4.25%-4.50% 的政策利率下調至估計中性水準 3%。他提到，整體降幅可能落在 100 至 150 個基點之間，但確切步調要依經濟數據決定。他提醒，一旦就業市場惡化，往往惡化得很快，因此 Fed 應「搶在轉壞之前」提前行動。

華勒是 7 月會議上兩位支持降息的理事之一，當時 Fed 選擇按兵不動。他的立場使外界更加關注他是否會成為鮑爾的接班人之一。

華勒坦言，目前尚未安排任何 Fed 主席遴選面試，也不願評論白宮試圖撤換 Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 的訴訟，但他表示仍相信 Fed 能保持獨立性，「無論誰被任命，大家都會以超然方式行事」。

降息看法分歧 Fed 內部現多元聲音

除了華勒之外，其他聯準會官員的看法相對謹慎。聖路易聯準銀行總裁穆薩列姆 (Alberto Musalem) 在華府彼得森國際經濟研究所發表演說時指出，目前略具限制性的利率設定與勞動市場及通膨狀況相符，但也承認就業風險上升。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 則在一篇文章中重申，今年內可能只需降息一次，幅度約 1 碼(25 個基點)。