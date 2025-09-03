鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-03 23:13

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (3 日) 公布的職位空缺與勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，就業市場在 7 月出現明顯轉折。當月職缺數降至 10 個月來最低水準，且首次出現失業人口超過職缺的情況，顯示就業市場已由供給不足轉為需求疲弱。招聘步伐放緩、裁員小幅上升，凸顯就業動能持續消退。此一轉變加深外界對經濟放緩乃至衰退的疑慮，也強化市場對聯準會(Fed)9 月降息的押注。

就業市場拉警報！美7月職缺降至近10個月新低 Fed本月降息壓力爆棚(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，芝商所 FedWatch 工具顯示 Fed 本月降息 1 碼 (25 個基點) 機率高達 95.6%，維持利率不變機率僅 4.4%。

圖：芝商所 FedWatch 工具

職缺跌破預期 失業人口首度多於空缺

具體來看，7 月底職缺數降至 718.1 萬個，較 6 月經下修後的 735.7 萬減少 17.6 萬，遠低於市場預期的 738 萬。這是自去年 9 月以來的次低水準，也低於接受《彭博》調查的 29 位經濟學家中 28 人的預測。

7 月底職缺數降至 718.1 萬個，是自去年 9 月以來的次低水準。(圖：ZeroHedge)

數據進一步顯示，7 月失業人口比職缺數多出約 5.5 萬人，為 2021 年 4 月以來首見。先前美國勞動市場長期處於「供給約束」狀態，職缺超過失業人口；如今轉為「需求不足」，被部分分析人士視為潛在衰退訊號。

7 月失業人口比職缺數多出約 5.5 萬人，為 2021 年 4 月以來首見。(圖：ZeroHedge)

職缺下滑集中於醫療與社會援助 (減少 18.1 萬)、藝術娛樂與休閒(減少 6.2 萬) 及採礦業(減少 1.3 萬)。醫療產業一直是今年就業成長的主力，卻降至 2021 年來低點，顯示支撐動能出現鬆動。州與地方政府的職缺更是跌回新冠疫情前水準。

職缺下滑集中於醫療與社會援助 (減少 18.1 萬)、藝術娛樂與休閒(減少 6.2 萬) 及採礦業(減少 1.3 萬)。(圖：ZeroHedge)

招募與離職持平 勞動市場顯示疲態

7 月招聘人數小幅增加 4.1 萬至 530.8 萬，為一年來低檔後略有回升；裁員數則增至 180.8 萬，創下去年 9 月以來新高，主要來自營建業。自願離職率維持在 2%，顯示勞工對就業前景的信心不足。

7 月招聘人數小幅增加 4.1 萬至 530.8 萬，為一年來低檔後略有回升；裁員數則增至 180.8 萬，創下去年 9 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

Fed 密切留意的「職缺對失業人口比率」持續停留在 1 比 1，徘徊於 2021 年來低點，遠低於 2022 年高峰的 2 比 1。《路透》引述經濟學者指出，隨著招聘趨緩，勞動需求降幅大於供給，減弱了薪資推升通膨的壓力。《彭博》經濟研究團隊則表示，7 月數據顯示勞動需求降幅可能快於勞動供給，將進一步降低薪資成長帶來的通膨壓力。

Fed 密切留意的「職缺對失業人口比率」持續停留在 1 比 1，徘徊於 2021 年來低點，遠低於 2022 年高峰的 2 比 1。(圖：ZeroHedge)

部分分析人士也提醒，JOLTS 數據存在低回覆率與大幅修正問題，可信度時有爭議。求職網站 Indeed 的日常指標顯示，7 月初職缺下降，但月底已有所回升，反映官方數據或存在滯後影響。

Fed 政策受矚目 市場高度押注降息

近期公布的就業數據整體走弱。7 月非農就業僅增加 7.3 萬人，8 月市場預期約為 7.5 萬人，遠低於去年同期水準。近三個月平均每月新增僅 3.5 萬人，較 2024 年同期的 12.3 萬大幅下降，失業率預估將由 7 月的 4.2% 升至 4.3%。

Fed 主席鮑爾上月在演說中直言「就業的下行風險正在上升」，並暗示 9 月 16-17 日會議可能降息。期貨市場目前完全反映 9 月降息一碼 (25 個基點)，部分投資人甚至押注若就業惡化，Fed 可能考慮更大幅度的降息。市場人士指出，若 8 月非農數據及 9 月年度修正顯示更大幅的就業疲弱，Fed 可能不得不考慮降息兩碼 (50 個基點)。