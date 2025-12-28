鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-28 12:00

近日，印度太空中心見證了一場震撼的太空發射，一顆重達 6100 公斤、天線展開面積近 223 平方公尺的龐然大物送入預定軌道，是人類迄今部署在低軌上最大的商業通訊衛星－AST SpaceMobile 公司的「藍鳥 6 號」(BlueBird 6)。

這場發射不僅刷新了印度火箭承載商業衛星的重量紀錄，更標誌著一場旨在消除全球數十億人訊號盲區的太空通訊革命正式進入規模化部署階段。

AST SpaceMobile 掌舵人 Abel Avellan 是一位典型的跨界創業家，出生於委內瑞拉的移民企業家，早年曾創辦並出售海事衛星通訊公司 Emerging Markets Communications，累積了深厚的行業經驗。

2017 年，Avellan 瞄準地面通訊網路的盲點痛點創立 AST SpaceMobile，試圖繞過傳統基地台限制，讓普通智慧手機直接連接太空「超級基地台」。

與馬斯克的 SpaceX 類似，Avellan 同樣選擇以科技創新顛覆產業格局，但與星鏈依賴數萬顆小型衛星建造星座不同，AST SpaceMobile 走了一條「少而精」的差異化路線。

透過少量搭載巨型相控陣天線的衛星，實現對地面的廣域覆蓋。Avellan 在發射後的聲明中說：「我們不是在複製星鏈，而是在開闢一個新戰場。藍鳥 6 號是我們邁向全球天基蜂窩寬頻的第一步。」

作為 AST SpaceMobile 首顆 Block 2 代衛星，藍鳥 6 號的性能堪稱「衛星界巨無霸」，其展開後的相控陣天線面積相當於半個足球場，是前代產品藍鳥 1-5 號的 3.5 倍，數據容量更是達到前代的 10 倍，設計峰值速率高達 120Mbps，足以支援高清視訊通話、高速數據傳輸等需求。

上述突破得益於 AST SpaceMobile 自主研發的 AST5000 專用積體電路晶片，計畫於 2026 年整合至後續衛星，屆時單顆衛星可支援數百萬個並發通話或視訊串流。

更關鍵的是，AST SpaceMobile 掌握了「直接到設備」(D2D) 核心技術。與傳統衛星電話需客製化終端不同，其網路可與現有行動電信商的頻譜資源相容，用戶無需更換手機、安裝應用程式或升級軟體，即可在離開地面基地台覆蓋範圍時自動切換至衛星網路。

目前，AST SpaceMobile 已透過藍行者 3 號及藍鳥 1-5 號衛星完成多項世界首次驗證，包括天基雙向語音通話、5G 通話及視訊通話，並與 Vodafone、AT&T、Verizon 等全球 50 多家業者達成合作，覆蓋近 30 億用戶。

AST SpaceMobile 的崛起不可避免地被拿來與 SpaceX 的星鏈對比。兩者皆聚焦在太空網路，但技術路徑與商業模式有顯著差異，後者依賴數萬顆小型衛星建造星座，用戶需透過專用「星鏈鍋」終端接入，主要面向家庭、企業提供獨立寬頻服務，而 AST SpaceMobile 憑藉巨型衛星直接與普通手機連接，定位為地面營運商的「能力補充者」，專注於填補信號盲區。

這種差異化使得雙方並非直接競爭對手，反而可能形成互補。業內人士分析，AST SpaceMobile 瞄準的是「一機走天下」的行動用戶市場，這一領域規模龐大且需求迫切，未來甚至可能成為星鏈的重要合作夥伴。畢竟，AST SpaceMobile 仍需要可靠的發射服務完成精密部署，而 SpaceX 是全球最活躍的商業發射商之一。

儘管前景廣闊，AST SpaceMobile 仍面臨多重挑戰。監管層面，美國 FCC 最終批准其使用地面蜂窩頻率提供商業服務，目前僅獲臨時測試授權；技術層面，其巨型衛星對天文觀測的潛在影響引發科學界擔憂，公司已與美國國家科學基金會簽署協議，承諾採取減光、降頻等措施。此外，軌道安全與碎片減緩也是重中之重，已可控與 NASA 簽署《太空離軌道》，確保衛星公司已與 NASA 簽署。

AST SpaceMobile 認為，太空通訊的競賽已進入白熱化，但他們相信 D2D 的技術將重塑產業規則。」