鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-28 11:20

Google(GOOGL-US) 近日發布了《2025 年 AI 投資報酬率》（The ROI of AI 2025）報告，用三千多位企業高層的調研數據，展現了人工智慧（AI）投資的實際回報情況。報告顯示，整體數據超出預期，顯示企業對 AI 的投入已經開始產生實際收益。

Google新AI投資報酬率報告：74%企業AI專案已回本、重倉部署回報更高。(圖：Shutterstock)

報告指出，有 74% 的公司表示他們至少在一個 AI 專案上已經回本。而那些「重倉型」企業，即將 AI 預算一半以上投入 AI 代理並大規模部署的公司，回報率更高，達 88%，比平均水準高出 14%。

這些企業多已部署超過 10 個 AI 代理，且超過 78% 用 AI 改善生產流程超過一年，展現了認真的投入態度。

AI 代理助力企業營運

AI 代理不同於傳統聊天機器人，它更像一名「實習生」，能在明確指令下自動運作，而非被動提供資訊。

如今已有 52% 的企業使用 AI 代理，其中 39% 部署了 10 個以上，顯示普及速度超出預期。

報告指出，AI 在企業運營中最有效的五大場景為：

員工效率提升：70% 的企業表示員工效率提升，其中 IT 部門改善最明顯，39% 公司員工生產力至少翻倍。 客戶體驗改善：63% 企業改善客戶體驗，83% 用戶參與度提升，75% 滿意度提高，尤其在客服場景效果突出，先由 AI 回覆，再轉給人類員工。 營收增長：56% 企業表示營收受益，53% 增幅在 6% 到 10%，31% 超過 10%。 市場行銷：55% 企業使用 AI 提升行銷效率，零售與媒體行業表現最積極，有 59% 說 AI 對行銷有用。 安全防護：49% 企業安全性提升，77% 提升威脅識別能力，61% 縮短處理時間。

其中，各行業優先解決的 AI 場景不同：

零售與金融業最優先投入於客戶服務，比例分別為 47% 與 57%；

製造業則同時重視客服與行銷，兩者並列第一，各佔 56%；

醫療領域則以技術支持為首要目標，占比 49%；

而電信行業最關注安全防護，占 47%。

這顯示 AI 並非萬能工具，企業應依自身痛點選擇最需要的應用方向。

AI 預算與高層支持

報告顯示，77% 的企業表示，AI 技術成本下降後，反而增加了投資。

整體而言，企業平均將 26% 的 IT 預算用於 AI，其中「重倉型」企業更高達 39%，並有 58% 的公司表示正在撥出新的預算專門投入 AI 項目。

關於高層的支持，報告指出，有高層直接負責 AI 策略的公司，78% 取得了回報；而未由高層親自管理的企業，也有 72% 見到收益。

雖然高層參與似乎能帶來一定優勢，但 6 個百分點的差距並不算顯著。真正影響回報的因素，可能更多在於預算是否充足、團隊協作是否順暢，以及選擇的 AI 應用場景是否恰當。

值得注意的是，AI 戰略與高層層緊密結合的企業比例，從去年的 69% 提升至今年的 73%，顯示越來越多公司將 AI 視為高層工程來推動。

報告指出，在選擇大型語言模型（LLM）供應商時， 37% 的企業將數據隱私與安全列為最重要考量。

由於 AI 需要接入公司系統，可能接觸大量敏感資料，一旦出現漏洞，輕則面臨罰款，重則可能導致企業運營受阻。

緊跟在後的則是系統整合能力與成本，分別位居第二和第三，佔 28% 和 27%。

AI 應用趨勢與部署策略

報告顯示，已有 52% 的企業開始部署 AI 代理，反映出 AI 應用正在快速普及。

成功賺取回報的企業往往具備共同特點：不是淺嘗輒止，而是持續且重度投入。雖然試水 AI 可以，但單純嘗試很難看到明顯效果。