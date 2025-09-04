鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-04 20:31

美國周四 (4 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示民間就業市場在 8 月明顯降溫，新增就業人數僅 5.4 萬，遠低於市場預期的 6.8 萬至 7.5 萬，也不到 7 月經上修後的 10.6 萬，是疫情以來六個月平均最疲弱的表現之一。這份數據為本周五 (5 日) 即將公布的官方非農就業報告增添變數，進一步凸顯勞動市場疲態，也加深市場對聯準會 (Fed) 本月降息的押注。

Fed本月降息已無懸念？美8月小非農就業僅增5.4萬人 就業市場亮紅燈

美 8 月小非農就業僅增 5.4 萬人，就業市場亮紅燈。(圖：ZeroHedge)

就業成長放緩 產業出現分化

按產業別來看，休閒與餐飲業依然是主要亮點，8 月增加約 5 萬人；營建業和部分專業服務業也有增聘。不過，貿易、運輸與公共事業合計減少約 1.7 萬人，教育和健康服務減少 1.2 萬人，製造業同樣呈現下滑。

(圖：ZeroHedge)

ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 表示：「今年初就業成長強勁，但這股動能已被不確定性所擾亂。」她點名勞動力短缺、消費者疑慮，以及人工智慧 (AI) 造成的干擾，都是潛在壓力來源。她並補充，過去六個月的平均新增就業已降至疫情爆發以來最疲弱水準。

薪資增幅趨緩 轉職者仍領先

報告顯示，薪資年增率在 8 月維持平穩，留任員工薪資年增 4.4%，轉職者薪資則增加 7.1%，但已是自 2021 年 6 月以來最疲弱的增幅水準。這反映企業在招聘放緩的同時，薪資成長壓力也正在舒緩。ADP 的數據基於逾 2,500 萬名美國民間員工薪資紀錄，被 Fed 視為追蹤就業變化的重要參考，但與官方勞工部的非農數據並無直接相關性。

報告顯示，薪資年增率在 8 月維持平穩。(圖：ZeroHedge)

市場其他數據亦顯示勞動市場正在降溫。根據職場顧問公司 Challenger, Gray & Christmas 公布，8 月美企宣布的裁員人數年增 39%，達 8.6 萬人，創下自 2020 年新冠疫情以來同月新高；該份調查還顯示，8 月招聘計畫創下歷年同月最弱紀錄。美國勞工部 (DOL) 公布的上周初領失業金人數也升至 6 月以來高點，顯示就業市場承壓的跡象在多個面向同時浮現。

非農報告在即 市場聚焦 Fed

美國勞工統計局 (BLS) 將於周五公布 8 月非農就業報告，經濟學家普遍預期新增非農就業人數約 7.5 萬，與 7 月的 7.3 萬相近，失業率則料從 4.2% 升至 4.3%。過去 3 個月平均就業增幅為 3.5 萬，遠低於去年同期的 12.3 萬。

隨著勞動市場轉弱，市場對 Fed 降息的預期升溫。摩根大通私人銀行歐洲區股票策略主管 Nataliia Lipikhina 表示，目前市場預估有 97% 機率將在本月降息 1 碼 (25 個基點)，除非通膨數據大幅強勁，否則難以改變這一走向。Fed 理事華勒(Christopher Waller) 日前也提到，ADP 近期的就業初步估計顯示「惡化持續」。

Fed 主席鮑爾上月已示警勞動市場風險，並暗示 9 月 16 至 17 日的會議可能採取行動，同時強調仍須兼顧通膨壓力。

截稿前，芝商所 FedWatch 工具顯示 Fed 本月降息 1 碼機率高達 97.4%，利率不變機率僅 2.6%，市場幾乎篤定降息大勢已定。