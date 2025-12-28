鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-28 10:10

2025 年被譽為台灣「主動式 ETF 元年」，最受市場矚目的莫過於最會賺的主動統一台股增長 (00981A-TW)，一口氣創下「績效、人氣、定期定額、規模、年配改季配」五大驚奇，不僅為投資人賺到超強的超額報酬，更引領台灣 ETF 市場進入新的 2.0 黃金時代。

驚奇一：績效唯一超過 6 成

‌



主動統一台股增長 ETF 基金經理人是陳釧瑤，她是業界明星基金經理人，最有名的成績就是「統一奔騰基金」績效眾所矚目，這次操盤 00981A 也繳出超強戰績。

截至 12/26，00981A 今年以來績效已經逼近 7 成，不僅是報酬率唯一超過 6 成的主動式 ETF，且大幅跑贏大盤與市值型 ETF。在 AI 應用落地、台股產業輪動快速的背景下，00981A 展現了主動型選股的優勢，成為台股 ETF 的年度「績效王」。

不過，ETF 達人指出，目前主動式 ETF 的績效落差甚鉅，並不是主動式就一定能打敗大盤，但是從 00981A 的成功顯示，只要操盤得宜，主動式 ETF 在多頭行情中能衝得更遠。

驚奇二：受益人數遙遙領先

高績效帶來高人氣，00981A 的受益人數在短短七個月呈現「噴發式」增長。根據集保中心數據，受益人數從掛牌初期的 1 萬人，到了 12/26，迅速擴張至 21 萬人，穩居主動式 ETF 人氣王，而且是唯一超過 20 萬人的主動式 ETF，遙遙領先群雄。

驚奇三：唯一主動式定期定額王

00981A 創下的第三大驚奇，是定期定額的飛速竄升。根據證交所統計，00981A 在掛牌三個月後，就殺入定期定額熱門榜前 20 大，又是唯一入榜的主動式 ETF，反映出長線投資人對 00981A 的認同，以及對統一投信投研團隊的高度信賴。

驚奇四：規模挑戰 500 億元大關

在績效與資金簇擁下，00981A 的規模出現了驚人的翻倍成長。從初始募集規模 28 億元一路衝，截至 12/26，已經攀升到 490 億元，遠遠超過第二名逾 200 億元之多，且不排除下周封關前就有機會挑戰 500 億元大關，也打破了過往「主動型基金規模難以超越被動型」的市場迷思。

驚奇五：年配息改季配息

第五大驚奇是在 2025 年倒數計時之際，統一投信拋出，將 00981A 由年配息改為季季配。統一投信強調，00981A 的投資策略並未改變，仍聚焦追求成長型股票資本增值，而非以高股息為投資主軸，只是調整配息頻率。

ETF 達人分析，00981A 改為季配息，能為投資人提供更頻繁的現金流，每三個月就能收到配息收益入袋，有助於規劃日常開支或再投資計畫，以及降低觸及二代健保補充保費扣繳門檻的壓力，可提升資金運用彈性。

ETF 達人進一步為例，台積電也是從年配息改為季配息，並不影響台積電的股價成長性。反而因為季配息更容易填息，有助降低一年一次的高額配息導致的淨值波動幅度。整體來說，隨著 00981A 成功創下主動式 ETF 的五大驚奇後，對於追求息利雙收的投資人而言，將是首選利器。

對於只想享受績效，不想領息的人來說，ETF 達人建議，可以在券商 APP 改為配息再投入，或者考慮同為陳釧瑤操盤、不配息的統一奔騰基金，績效也相當強勁，今年已飆漲超過 7 成。