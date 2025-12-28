鉅亨網記者王莞甯 台北
在外資放耶誕假期之際，上周台股出現內資趕作帳行情，加權指數大漲 859 點再寫歷史新猷 28590 點，隨著 2025 年封關僅剩 3 個交易日，台股交易員認為，提前布局元月行情的內資主力買盤有望進場，惟超過 3400 億元的融資餘額仍可能隨時殺出洗獲利，壓抑部分上漲力道，尤其年底前美股交投轉清淡，預料大盤將先呈量縮的高檔整理盤。
外資上周轉買 191 億元，而投信則是終結連 4 買，轉為賣超 70.5 億元，有開始進行年底結帳的意味。
即便目前外資交投轉趨清淡，仍不忘對台積電 (2330-TW) 加碼，買超近 180 億元，其次為日月光投控 (3711-TW)、第一金 (2892-TW) 和國泰金 (2882-TW) 在 70 億元上下，華邦電 (2344-TW)、中信金 (2891-TW) 和東元 (1504-TW) 也獲加碼逾 50 億元。
但觀察投信結帳股，則以日月光投控遭賣超 84 億元最多，其次為第一金 75 億元，群聯 (8299-TW) 和國泰金均逾 68 億元，鴻海 (2317-TW) 和中信金也超過 60 億元。
台股交易員認為，指數過高就跟著市場走，即便適逢年底恐有結帳籌碼出籠，但也可以期待承接買盤來提前布局元月的紅包行情。
惟須留意，市場對 2026 年聯準會降息的預期持續降溫，目前 1 月降息的機率低於 15%，是否造成後續元月行情走的較顛簸，有待觀察。
永豐投顧則分析，台股迅速由季線往上走，且主要資金動能回到 AI，本土資金積極參與，表現股市應有狀態，儘管成交量稍降，仍上漲至創高，趨勢不變，預料年後法人資金回流，可進一步推動股市再上攻。
