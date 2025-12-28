鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-28 10:50

在外資放耶誕假期之際，上周台股出現內資趕作帳行情，加權指數大漲 859 點再寫歷史新猷 28590 點，隨著 2025 年封關僅剩 3 個交易日，台股交易員認為，提前布局元月行情的內資主力買盤有望進場，惟超過 3400 億元的融資餘額仍可能隨時殺出洗獲利，壓抑部分上漲力道，尤其年底前美股交投轉清淡，預料大盤將先呈量縮的高檔整理盤。

〈台股風向球〉2025封關前勇闖天關 元月行情提防3400億元融資清洗。

外資上周轉買 191 億元，而投信則是終結連 4 買，轉為賣超 70.5 億元，有開始進行年底結帳的意味。

但觀察投信結帳股，則以日月光投控遭賣超 84 億元最多，其次為第一金 75 億元，群聯 (8299-TW) 和國泰金均逾 68 億元，鴻海 (2317-TW) 和中信金也超過 60 億元。

台股交易員認為，指數過高就跟著市場走，即便適逢年底恐有結帳籌碼出籠，但也可以期待承接買盤來提前布局元月的紅包行情。

惟須留意，市場對 2026 年聯準會降息的預期持續降溫，目前 1 月降息的機率低於 15%，是否造成後續元月行情走的較顛簸，有待觀察。