鉅亨網編譯段智恆 2025-09-04 19:42

《路透》周四 (4 日) 援引一名日本政府官員消息報導，日本與美國正進入協商的最後階段，最快在美國總統川普行政命令簽署後 10 至 14 天內，將實施日本汽車進口關稅下調措施。

美日汽車關稅協議進入最後階段 最快月底降至15%(圖：REUTERS/TPG)

該官員指出，美國針對日本汽車的進口關稅，將從現行的 27.5% 降至 15%，目標是在本月底前生效。不過，行政命令的具體日期仍在討論中，最後決定將由川普拍板。

截稿前，美國駐日大使館對相關詢問未立即回應；日本政府也拒絕置評。

美日雙方早在 7 月就已同意調降汽車關稅，但由於川普尚未簽署行政命令，實際落地時點遲遲不明。據了解，日本首席貿易談判代表赤澤亮正已於周四飛往華府，將敦促美方盡快完成行政命令的發布。

據該官員說明，行政命令中還將包含一項條款，即 7 月達成的 15% 關稅不會疊加在原本適用較高關稅的日本進口品上；至於原先低於 15% 關稅的品項，則將調整至 15%。

此外，雙方正努力在行政命令中納入更多背景內容，包括日本擴大美國稻米進口，以及購買美國製造飛機的計畫。該命令也預期將搭配發布一份 7 月協議的聯合聲明，以及一份關於日本投資美國計畫的補充備忘錄。

這項金額達 5,500 億美元的投資方案，將透過日本國營銀行提供股權、貸款與擔保形式進行，並已列入 7 月的貿易協議之中。