與老牌經紀商BCR縱橫全球金融市場

BCR 成立於 2008 年，已在金融市場誠信深耕 16 餘載，是全球領先市場的在線交易供應商之一。總部位於澳大利亞雪梨，且受到澳大利亞、英屬維京群島和聖文森特和格林納丁斯授權並受監管，其中在澳大利亞是持有全牌照 (MM) 成員，經驗豐富。用心服務亞太區客戶，無論是官網、後台客服都採用多國語言，且為台灣人使用非常熟悉的繁體中文。

BCR 代表著無限的可能性（Boundless）、堅定的信心（Confident）、信賴與尊重（Respected）。

無限的可能性（Boundless）

在過去的 15 年裡，BCR 在衍生品交易行業取得了許多重要里程碑。我們是在線外匯和差價合約（CFD）交易服務方面的全球領導者之一。我們的金融服務覆蓋全球 70 多個國家與地區，為不同文化和經濟背景的大量客戶提供服務。BCR 在全球七個國家設有辦事處，憑藉我們豐富的經驗和多語言支持，BCR 是全球各個層次交易者的首選。

堅定的信心（Confident）

我們相信每位客戶都有與 BCR 一同成長和繁榮的潛力，我們努力瞭解客戶的目標，以提供他們需要的產品和服務，按需交付。我們以為客戶提供專業和公平體驗而自豪。我們的交易環境提供了可信賴的體驗，採用了嚴格的「無重新報價」和「無訂單拒絕」政策。

信賴與尊重（Respected）

我們在幾個司法管轄區持有受到高度尊重的全球認可的金融服務許可，並且我們始終恪守我們的監管義務，確保我們客戶的利益和資金的安全。

BCR 受多個監管機構嚴格監管

客戶資金分離 100% 客戶資金專門帳戶

BCR 提供 500 種差價合約產品

BCR 受到來自 71 個國家與地區的 10 萬名交易者的信任

BCR 每月處理約 3000 億美元的交易

BCR 在全球擁有 7 個全球辦公室

在 MT4/5 平臺上進行交易

外匯、金屬、商品、股票和指數差價合約交易

屢獲嘉獎的差價合約經紀商

公司歷史： 始於 1998，始終可靠 15 年專業金融領域經驗

1998 WESTMINSTER S&D LTD 獲得了英國金融市場行為監管局的許可

2004 BACERA CORP 獲得了 FCM NFA 的許可

2008 BACERA CO PTY LTD 獲得了 ASIC 的許可

2019 BCR CO PTY LTD 獲得了 FSC BVI 的許可

2023 BCR SV Co LLC 在聖文森特和格林納丁斯獲得了許可

同時，作為知名的國際企業，BCR 也一直以來致力於成為一個具有社會責任意識的企業，支持教育事業和人類社會的進步。

BCR 長期為世界知名學府悉尼大學提供腦與思維中心（The Brain and Mind Centre）人工智能科研項目獎學金。腦與思維中心是悉尼大學和澳大利亞核學院科學技術的共同組織（ANSTO）。眾所周知，澳洲在腦部研究治療方面已佔據全球科技領先地位，致力於研究疾病控制，在臨床醫學和大腦中樞神經學的研究上有深厚造詣。BCR 獎學金的設立將專款專項應用於悉尼大學的腦與思維中心，進一步全球招募最頂尖的人才。

BCR 專項獎學金的設立將對醫學精英人才的引進具有促進作用。同時，配合人工智慧的時代特徵，實現「人才 + 人工智慧」的珠聯璧合，該模式在臨床醫學和神經學研究上有深遠的影響。BCR 秉持「發展醫學，奉獻社會」的宗旨，以全民的健康為事業發展的基本點，努力拓展醫學技術的新領域。BCR 期望隨著醫術技術的不斷突破，該領域涌現更多擁有專業知識和奉獻精神的人才，成為醫學發展的堅實後盾。